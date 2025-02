El president de Mercadona destina 1,5 milions del seu patrimoni personal a reconstruir places i parcs danyats per la DANA

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Mercadona, Juan Roig, ha anunciat que destinarà 1,5 milions d’euros del seu patrimoni personal per a la reconstrucció d’espais públics danyats per la DANA que va fuetejar la Comunitat Valenciana el passat 29 d’octubre. La inversió, gestionada a través de la seua empresa Finop, té com a principal objectiu que "els veïns recuperin la normalitat el més aviat possible" mitjançant la rehabilitació de places i parcs en diferents localitats valencianes.

Aquesta nova aportació s’emmarca dins de la iniciativa 'Alcem-se!' i s’afegeix a les actuacions ja realitzades a Paiporta el gener passat, on Mercadona va invertir aproximadament mig milió d’euros. Les intervencions actuals, que s’estan executant "de forma progressiva", beneficiaran els municipis de Catarroja, Algemesí, Aldaia i Massanassa, permetent als seus habitants recuperar l’ús d’aquests espais comunitaris essencials.

Espais públics que tornaran a la vida

Les actuacions contemplen un ampli conjunt d’intervencions distribuïdes en cinc municipis valencians. A Paiporta es rehabilitaran les places Casota, Xúquer, 3 d’abril i Soliera, mentre que a Massanassa es recuperaran els parcs Font Cabilda i Baixeta, així com les places de les Escoles Velles, del País Valencià i Orquestra Catalá. A Catarroja, els treballs inclouran el parc de les Barraques i les places l’Horteta, de la Regió i del Port. Per la seua part, Algemesí veurà restaurats el Parc de l'Avinguda Corts Valencianes i les places Escoles Pies, la Ribera i l’Argentina. Finalment, a Aldaia es renovarà el parc de les Oliveretas.