La despesa en pensions assoleix els 122 milions a Lleida al febrer

La Seguretat Social ha destinat aquest mes de febrer la xifra rècord de 122,1 milions d’euros al pagament de la nòmina ordinària de les pensions contributives a la província de Lleida, un 6% més que el mateix mes del 2024, segons va informar ahir el ministeri d’Inclusió. En total, a la província de Lleida s’han abonat 103.539 pensions contributives, un 1,41 per cent més que l’any passat, amb un import mitjà d’1.179,51 euros que representen l’1,01 per cent del total de tot l’Estat i un increment del 4,97% respecte a l’any anterior.

La majoria d’aquestes pensions pertanyen a les prestacions per jubilació (65.324), amb un import mitjà d’1.346,82 euros mensuals. A més, la pensió mitjana lleidatana per incapacitat permanent és d’1.174,64 euros i per viudetat és de 817,75 euros, mentre que la pensió a favor de familiars de 844,68 euros i la destinada a orfes és de 469,01 euros.

Les pensions a la demarcació continuen sent les més baixes de Catalunya, on la prestació mitjana se situa en els 1.358,14 euros, i també es troba per sota de la mitjana estatal, que assoleix els 1.307,18 euros. Això es deu a diversos factors, com el nivell salarial inferior i l’important pes del sector agrari i treballadors autònoms.

De fet, a Lleida, 19.466 de les pensions abonades aquest mes percebien un complement de mínims, una quantitat per completar la prestació més baixa. La nòmina del febrer, igual que la del gener, incorpora la revalorització aprovada per a aquest any, del 2,8% amb caràcter general, i d’entre el 6% i el 9% per a les mínimes.

La Marea Pensionista de Lleida va organitzar ahir una xarrada per debatre sobre el futur de les pensions i els salaris. Tant el portaveu de la plataforma a la província, Joan Miquel Ballesté, com la secretària general de CCOO a Lleida, Cristina Rodríguez, van insistir que les pensions estan garantides fins al 2050, però perquè això continuï sent així i els futurs pensionistes puguin cobrar prestacions dignes és necessari que els salaris pugin a través dels convenis laborals, sobretot als sectors més precaritzats.

Així mateix, van afirmar que és necessari buscar alternatives per continuar aportant diners a la caixa de les pensions. Per la seua part, Ramon Franquesa, portaveu de Marea Catalunya, va denunciar que s’intenti dirigir les pensions cap als fons privats.