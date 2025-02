Infraestructures, transició digital i atreure talent, reptes de Pimec Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Borja Solans, nomenat dimarts nou president de Pimec Lleida per la nova Junta Directiva de la patronal de la petita i mitjana empresa, com va avançar ahir SEGRE, afronta aquesta nova etapa amb “un profund sentit de la responsabilitat” i es marca com a principal objectiu “defensar de manera ferma els interessos de les pimes lleidatanes, generant noves oportunitats i oferint solucions reals que reforcin la seua competitivitat i creixement”. Solans, soci i responsable de l’àrea laboral de Gabinete Casas (BCS), va agrair la tasca duta a terme pel seu antecessor, Jesús Torrelles, propietari de l’empresa de transports Cajebel, que es mantindrà a la junta directiva de la nova etapa d’Antoni Cañete, després de fer un pas al costat per, segons va explicar, “centrar-se més en el treball a la seua empresa familiar”.

El nou líder de Pimec a la demarcació, que també es marca com a objectiu “enfortir l’economia local i convertir la nostra província en un referent de creixement, innovació i oportunitats”, considera que els principals reptes econòmics i empresarials són donar impuls a la millora de les infraestructures i connexions, la transició digital, la simplificació administrativa, l’atracció i captació de talent i treballar per garantir que “qualsevol canvi normatiu es faci amb diàleg, i previsió, i tenint en compte la realitat del teixit empresarial”.

A més de Pimec, Solans també presideix l’Advocacia Jove de Lleida i és membre del ple de la Cambra de Comerç de Lleida i del comitè executiu de Pimec Joves al territori. Així mateix, Solans és mediador i conciliador del Tribunal Laboral de Catalunya i vocal de la Comissió Provincial de l’Observatori de Lluita Contra el Frau a la Seguretat Social.

El nou president de la patronal a Lleida és un dels set lleidatans que formen part de la nova junta directiva de la patronal, que lidera Cañete. En aquesta es mantenen, a més de Torrelles, Carlos Rabaneda (Rocroi) i Esmeralda Rourera (Jarc) i s’incorporen, a part de Solans, Laia Blasi (Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell), Zoe Valero (Felix Valero Bernaus) i Jordi Dalmau (AEEET).