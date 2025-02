El BBVA defensa l’aposta per les empreses familiars catalanes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El country manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoita, va destacar ahir “l’excel·lent moment pel qual passa l’empresa familiar catalana per competir, gràcies a la seua aposta per la tecnologia i la innovació” i el seu paper com a creadores d’ocupació. Així ho va ressaltar en un encontre amb representants de l’empresa familiar catalana en què va afirmar que la integració amb el Banc Sabadell és “una clara aposta” de la seua entitat per les pimes.