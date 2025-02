Planas preveu modificar el polèmic decret de benestar en el sector porcí

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Agricultura treballa en una modificació del reial decret sobre benestar animal en el porcí, que ha posat en peu de guerra el sector i que està previst que entri en vigor el 8 de març. Així es va posar de manifest ahir en la reunió que van mantenir la conselleria d’Agricultura i Unió de Pagesos per analitzar la situació. El responsable del porcí d’UP, Rossend Saltiveri, va explicar que el departament que dirigeix Luis Planas estudia la introducció de nous elements en el reial decret, de manera que no només pivoti en l’exigència d’un espai més gran per animal a les explotacions.

D’aquesta manera es tractaria d’aconseguir granges “millorades” en diferents aspectes. Per exemple, en el control de diòxid de carboni (CO2) i amoníac, el control de l’ambient amb ventilació i millora també en el cas de la temperatura a les instal·lacions. Així mateix, es tindrien en compte una major facilitat dels animals en l’accés al menjar i a l’aigua. Les explotacions que complissin aquests nous paràmetres podrien comptar amb unes exigències de densitat que se situarien entre els paràmetres actuals i els que apunta el polèmic reial decret.

Aquests nous canvis, va explicar Saltiveri, han vingut donats per la pressió de les comunitats autònomes i el sector, punt en el qual va destacar el paper desenvolupat per la conselleria d’Agricultura. El responsable del porcí d’Unió de Pagesos va alertar que el ministeri d’Agricultura necessita temps per escometre el canvi normatiu i, per això, va advertir que “necessitem una moratòria que eviti que el reial decret entri en vigor com està previst el 8 de març. A més, hem de conèixer quin serà el nou text, davant del qual podem presentar al·legacions”.

El reial decret previst és més restrictiu que la normativa marcada per la Unió Europea. Per exemple, un porc d’engreix d’entre 85 i 110 quilos haurà de tenir una superfície d’almenys 0,74 metres quadrats, davant dels 0,65 actuals. Per complir aquesta exigència, les granges haurien de reduir el nombre d’animals, amb la consegüent pèrdua de producció i de competitivitat, explica el sector, o emprendre importants inversions. Però en molts casos, adverteixen els ramaders, seria impossible fer ampliacions a moltes granges, bé per restriccions derivades de normatives urbanístiques o per la de distàncies entre explotacions.