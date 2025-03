Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El desè congrés de Comissions Obreres (CCOO) de les Terres de Lleida ha escollit aquest dijous Pere Sánchez com a nou secretari general en substitució de Cristina Rodríguez, que ja havia acabat els seus dos mandats preceptius. Fins ara, Sánchez era el responsable de l'Àrea Pública a CCOO de Lleida.

Durant el congrés celebrat al Teatre Ateneu de Tàrrega, l'organització ha presentat l'informe de gestió dels últims quatre anys i el pla d'acció per al futur, i ha escollit el nou equip que dirigirà el sindicat a Lleida els pròxims anys. A la trobada hi han participat 128 delegats i delegades en representació de les 6.940 persones afiliades al sindicat al territori. També hi ha assistit el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.