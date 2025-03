L’import mitjà de l’atur a Lleida supera els 1.035 €

Imatge d’arxiu d’aturats fent cua en una oficina per registrar-se com a parats. - EFE

La prestació contributiva d’atur a Lleida supera de mitjana els 1.000 euros bruts des de fa diversos mesos. Al gener eren 1035,3 euros de mitjana, amb un total de 8.955 beneficiaris (un 1% més que el desembre del 2024).

D’altra banda, la prestació en el conjunt de l’Estat va assolir al gener els 1.019,8 euros mensuals. Així mateix, al gener el nombre de beneficiaris d’aquesta prestació ascendia a 958.000 persones (un 5,1% més que el 2024). En canvi la despesa destinada a cobrir aquests ajuts superava els 1.552,1 milions d’euros després de créixer un 8,5% respecte a l’últim gener. A Lleida, la despesa va ser de 14,57 milions. Això reflecteix que els salaris dels professionals que es queden a l’atur són més elevats que en anys anteriors, arran de les revisions pactades després de la crisi d’inflació del 2022 i els últims increments de l’SMI. Els registres del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) expliquen que al gener hi va haver prop de 500.000 altes com a perceptors de la prestació contributiva, de les quals el 66% eren represes després d’haver deixat de rebre l’ajuda per uns mesos. És a dir, el 51% dels beneficiaris havien accedit al sistema l’últim mes amb l’acabament d’un contracte temporal com a causa principal per començar a cobrar l’atur, seguit pels acomiadaments individuals.