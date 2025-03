Liciten els estudis informatius per incrementar el trànsit ferroviari de mercaderies entre Aragó i Catalunya

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports ha licitat per 4,35 milions d'euros la redacció dels estudis informatius que han de permetre incrementar la capacitat del trànsit de mercaderies de les línies ferroviàries entre Aragó i Catalunya. L'encàrrec del govern espanyol ha de servir per analitzar diferents alternatives per guanyar capacitat de la línia entre Saragossa-Lleida-Reus/Sant Vicenç de Calders amb l'objectiu que pugui oferir els serveis d'autopista ferroviària i fer front a l'increment de la demanda futura. Segons el Ministeri, les actuacions han de permetre "potenciar el corredor mediterrani". El tram entre Saragossa i la façana mediterrània per Lleida és un dels de major tràfic de mercaderies, amb més de 100 circulacions setmanals per sentit.

L'actual connexió de mercaderies entre la zona de Saragossa i l'eix litoral del corredor mediterrani s'efectua amb dues línies de via única, amb ample ibèric i electrificades a 3.000 volts. Això suposa l'establiment d'un sentit preferent de circulació: les mercaderies de Saragossa cap a Barcelona van per la línia Lleida-La Plana Picamoixons, i des d'allí a Reus i Sant Vicenç de Calders. En sentit contrari, ho fan per la línia de Reus-Móra la Nova- Casp.

Aquest esquema obliga els trens de viatgers a circular per cadascuna de les vies en tots dos sentits i els trets de mercaderies, amb origen o destinació en algun punt intermedi, també circulin en totes dues direccions. Això provoca que la capacitat de les línies estigui limitada per absorbir possibles creixements de tràfic futurs.

El juliol de 2024, el Ministeri de Transports va licitar per 2,8 milions d'euros, i a través d'Adif, la redacció dels projectes per adequar la infraestructura ferroviària entre Saragossa-Lleida-Tarragona a la circulació de serveis d'autopista ferroviària. Uns treballs en els quals es preveuen invertir 60 milions d'euros per actuar sobre el gàlib de sis túnels, setze passos superiors i la catenària, adaptant-los a les dimensions dels semirremolcs que han de circular-hi.

Davant l'envergadura del projecte, el govern espanyol vol estudiar la viabilitat tècnica i socioeconòmica de les actuacions per ampliar la capacitat d'aquest tram i poder adaptar-lo a futurs tràfics. Per aquest motiu, s'analitzaran els dos corredors ferroviaris de mercaderies entre Saragossa i Catalunya -via Lleida i via Casp- per ratificar els estudis que recomanen adequar la infraestructura de l'itinerari Saragossa-Lleida. Tarragona. Amb els resultats, s'efectuarà un o diversos estudis informatius que prevegin totes les alternatives viables.

Els tram que s'analitzaran són entre Saragossa i Tardienta; entre l'estació de Tardienta-Lleida-estació de la Plana-Picamoixons; estació de la Plana-Picamoixons a Reus; i estació de la Plana-Picamoixons a Sant Vicenç de Calders.