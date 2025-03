La bombona de butà puja fins als 17,67 euros

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El preu de la bombona de butà ha experimentat un augment de preu al llarg dels anys. Així, respecte l'abril de l'any 2004, fa vint-i-un anys, el preu s'ha doblat, amb una pujada de més del 100% al passar dels 8,45€, al 17,67% de l'actualitat.

L'augment de preu ha estat progressiu durant els darrers anys, i principalment es deu a causa dels costos de producció i distribució del material. El preu avui és de 17,67€, encadenant el seu quart increment, després que el mes de setembre passat reprengués les alces, apropant-se al nivell màxim des del 2022, quan va assolir els 19,55 euros.

Aquesta pujada es deu principalment a un ascens en la cotització de les matèries primeres (+4,89 per cent) i en el cost de comercialització (+14,27 per cent), i inclou, així mateix, 20 cèntims d’euro addicionals per envàs producte de la recent actualització del valor del cost de comercialització per garantir el subministrament als consumidors.

Aquesta revisió bimestral es calcula en funció del cost de la matèria primera (propà i butà) als mercats internacionals, així com del cost dels nolis (transport) i l’evolució del tipus de canvi eurodòlar.