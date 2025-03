Les exportacions lleidatanes creixen un 2,5 per cent fins als 216,8 milions

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les exportacions lleidatanes van iniciar l’any amb un creixement del 2,5%, després de tancar un 2024 de rècord, i les vendes que les empreses de la demarcació van fer a l’exterior van ascendir al gener als 216,8 milions d’euros, segons la balança comercial publicada ahir pel ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. Aquest bon comportament arriba de la mà d’una alça en les vendes registrades en el sector dels béns de servei, que durant el primer mes del 2025 van créixer en exportacions respecte al gener de l’any passat un 12,4% i va facturar 26,9 milions d’euros en mercats exteriors. Per volum, això sí, el que continua capitanejant el rànquing són les empreses agroalimentàries. Al gener el sector agroalimentari lleidatà va vendre a l’exterior productes per valor de 128,8 milions d’euros, gairebé un 60% del total, amb una alça del 0,4% respecte al mateix període de l’any passat.

Lleida també va importar d’altres països productes per valor de 157,7 milions el primer mes de l’any, la qual cosa representa un augment del 9,4% respecte a l’any passat, cosa que deixa una balança comercial positiva de 59,23 milions d’euros. El sector agroalimentari va copar gairebé la meitat de les compres que es van fer a l’exterior, incrementant-se un 11,2%, fins als 75.7 milions d’euros.

En el conjunt de Catalunya les exportacions van repuntar un 3,28% en l’arrancada del 2025 en comparació amb un any enrere. Les vendes de Catalunya a l’estranger van arribar al gener als 7.921,6 milions d’euros, encapçalades de nou pels productes químics (2.488,2 milions, un 31,4% del total) i els béns d’equipament (1.298,2 milions). També es van incrementar les importacions, en concret un 7,98 per cent anual, fins als 9.335,7 milions.

Les xifres catalanes contrasten amb les del conjunt de l’Estat, les exportacions del qual van patir una caiguda de l’1,21 per cent, fins als 29.780,4 milions, sobretot per la desacceleració observada a Amèrica (-3,7 per cent), mentre que les importacions van pujar un 6,2 per cent, fins als 35.973 milions. Cosa que deixa un dèficit comercial de 6.192,9 milions.