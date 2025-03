La 36 Trobada Empresarial al Pirineu analitzarà la crisi comercial global

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Trobada Empresarial al Pirineu celebrarà els dies 12 i 13 de juny al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell la 36a edició sota el lema L’Empresa davant del nou ordre mundial. “Volem que les empreses continuïn sent l’eix de l’esdeveniment i actualment s’estan veient condicionades per un entorn incert, amb un sentiment econòmic dels països de l’eurozona sota mínims, una possible recessió als Estats Units i l’amenaça per les maniobres de Donald Trump tant a nivell econòmic com polític”, va indicar el president de la trobada, Josep Serveto, durant la presentació de la reunió celebrada ahir a la Llotja de Lleida. L’esdeveniment, que inaugurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que comptarà amb la presència del Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, reunirà una vintena de líders empresarials, economistes, polítics i acadèmics de prestigi que compartiran experiències i estratègies per al creixement empresarial i econòmic estant enmig d’un context mundial canviant. Entre els ponents destacats es troba el fundador de Bizum, Jordi Termes; el president de CaixaBank, Tomás Muniesa, o l’exministre i exalt representant de la UE, Josep Borrell.

Una conferència motivacional a càrrec de la psiquiatra Marian Rojas Estapé donarà el tret de sortida a l’esdeveniment dijous. Seguidament, tindrà lloc una taula d’experiències empresarials lleidatanes amb Josep Ramon Subirà, CEO de MyChef; Esther Saiz, cofundadora d’IntersaLabs; Anna Puigcercós, directora general de Cadí, i Manel Mayoral, propietari de la Galeria Mayoral.

Divendres se celebrarà una taula econòmica i una altra d’estratègies empresarials que mostrarà els casos d’èxit de Vèrtix i l’Agencia Morillas. La d’empreses emergents reunirà diferents experiències com la d’Àlex Marfany, CEO de l’andorrana Cellab; Montse Vilarrubí, cofundadora d’UnisCool; Germán Romero, d’acceXible, i Pedro Lozano, cofundador d’Imascono. Posteriorment tindrà lloc la ponència Bizum i l’èxit de les transferències immediates a càrrec del seu fundador, Jordi Termes. La taula de l’Ibex anirà a càrrec de Tomás Muniesa, i Josep Borrell parlarà de geopolítica.

L’esdeveniment es tancarà amb un diàleg entre Josep Serveto i un representant del Govern central. Les inscripcions s’obriran l’1 d’abril i s’espera arribar aquesta edició als 900 assistents.