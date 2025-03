L’agroquímica Altinco factura 8 milions el 2024

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

❘mollerussa❘L’agroquímica Altinco, amb seu a Mollerussa, ha tancat el 2024 amb una facturació de 8 milions d’euros, la qual cosa suposa un 10% més que el 2023. Des de la seua fundació, fa 30 anys, la companyia lleidatana ha experimentat, any d’any, un creixement sostingut, segons van explicar fonts de l’empresa, i la previsió per a 2025 és créixer de nou un 10% més, com a mínim, i assolir les vendes per valor de 8,8 milions d’euros.

