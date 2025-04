Tractorada a Lleida per exigir l’ajuda a la pera per mala floració

Gairebé mig centenar de tractors han protagonitzat una protesta a les portes de la delegació de la conselleria d’Agricultura a Lleida, organitzada per Unió de Pagesos, el Gremi de la Pagesia i Asaja Lleida, per exigir que els ajuts per la falta de floració soferta el 2024 inclogui a totes les varietats de pera i no només a la Conference.

Així l’ha exposat Jaume Gardeñes, responsable de sectors vegetals de Unió de Pagesos, que denunciat que la conselleria només està disposada a compensar als productors de pera Conference, en la qual sí que admet caigudes de collita superiors al 50%.

Tanmateix, en altres varietats, considera que se situen entorn del 30%, amb la qual cosa en el conjunt de l’espècie (les peres en general) quedarien en un 38%.

Al vídeo, tractors dirigint-se a la concentració a Lleida aquest dilluns / Autor: Javi Enjuanes

Jordi Clivillé, responsable del Gremi de la Pagesia en el Segrià, critica que els ajuts per les pèrdues davant de la falta de floració en les pereres no són coherents amb les pèrdues sofertes i pot afectar molts pagesos, sobre tots els que té monocultiu.

Per la seua part, Pere Roqué, president d’Asaja Lleida, va lamentar que sigui més fàcil que hi pugui haver milers de milions per comprar "pistoles d’aigua" que 100 milions per pagar la pèrdua productiva de la pera el 2024.

Per això, els responsables sindicals esperen que ser tard la conselleria vingui a raons, faci números i aboni les pèrdues per la falta de la floració a totes les varietats de pera.