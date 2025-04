Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat ha acordat convocar un total de 7.886 noves places d'empleats públics per a aquest 2025. L'acord s'ha assolit aquest dimecres durant la Mesa General de Negociació de l'Administració amb els representants sindicals de la funció pública catalana, on l'oferta d'ocupació pública ha estat l'únic punt a tractar. Aquesta convocatòria supera en prop de 1.800 places les sortides registrades durant el 2024, que han estat de 6.099 treballadors.

Segons ha informat el Departament de Presidència, el repartiment de les places cobrirà diversos àmbits de l'administració. El sector sanitari rebrà 2.304 places per a l'Institut Català de la Salut, mentre que el personal d'educació comptarà amb 1.919 places de docents. En l'àmbit de seguretat, es destinaran 1.637 places per a nous agents dels Mossos d'Esquadra, i l'administració general disposarà de 1.781 places entre personal administratiu, tècnic i laboral.

La convocatòria també inclou 154 places per als serveis penitenciaris, 54 per al cos de Bombers i 47 més per als Agents Rurals. Tot i que la normativa permet distribuir aquestes convocatòries en un període de tres anys, la Secretaria d'Administració i Funció Pública s'ha compromès a iniciar tots els processos abans de la publicació de l'oferta de l'any vinent, prioritzant les 1.781 places de personal d'Administració i Tècnic.

Calendari accelerat per a les convocatòries

La Generalitat ha subratllat que amb aquesta oferta compleix el compromís de presentar les convocatòries durant el primer quadrimestre de l'any, mantenint així l'objectiu de consolidar l'ocupació pública i situar la temporalitat per sota del 8% que estableix la Unió Europea com a referència.

Aquest mateix cap de setmana, Funció Pública durà a terme 23 processos d'oposició corresponents al cos de titulació superior, diplomatura i tècnics especialistes, en el marc de la tercera convocatòria ordinària multiprocés després del procés extraordinari d'estabilització.

Reaccions sindicals a l'oferta

Les valoracions sindicals sobre l'oferta han estat diverses. La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha qualificat la proposta de "molt limitada" i ha criticat el desequilibri entre les places destinades als Mossos d'Esquadra i les del personal d'administració i serveis. El sindicat ha manifestat que "caldria haver ofert més places d'administració i serveis donat l'envelliment de la plantilla i el dèficit de personal en algunes unitats".

Per la seva banda, la UGT ha recordat que la pròrroga pressupostària estatal suposa una limitació en la taxa de reposició que condiciona el creixement estructural de la plantilla pública. Ambdues organitzacions han coincidit en reclamar que s'abordin altres qüestions pendents, com la implantació de la jornada de 35 hores setmanals, l'equiparació de permisos entre personal funcionari i laboral, i l'ampliació dels permisos de conciliació.