Agents econòmics lleidatans demanen "prudència" en la resposta als aranzels i s'encomanen a la diversificació

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Agents econòmics lleidatans demanen "prudència" al govern espanyol en les contramesures als aranzels dels Estats Units per minimitzar possibles efectes col·laterals en sectors com el dels cereals, que depèn en bona part de la importació. Així ho han exposat aquest dilluns durant una trobada convocada per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, per valorar l'impacte de les mesures adoptades per Trump. Segons l'alcalde, sectors com els del metall, l'oli o el vi són els més afectats, però en general els agents econòmics mostren "certa confiança" i s'emplacen a avançar cap a la diversificació de mercats. En aquest sentit, reclamen una estratègia coordinada a les administracions per guanyar terreny als països llatinoamericans i del sud-est asiàtic.

Larrosa ha traslladat el sentiment generalitzat dels empresaris que "els Estats Units han deixat de ser un soci fiable a curt termini i ens hem d'espavilar en cercar-ne d'altres" i ha recordat el cas del veto rus a la fruita de pinyol lleidatana, del qual ha destacat que "es va tenir la capacitat de reaccionar" i "cal aprendre'n per veure futures situacions de crisi".

L'alcalde de Lleida s'ha compromès a impulsar accions concertades de promoció i de màrqueting associat als productes lleidatans en els diferents mercats, de bracet amb la Diputació de Lleida i la Cambra de Comerç de Lleida. Alhora, la Paeria traslladarà les propostes dels agents econòmics a la Generalitat i a representants del govern espanyol.

Maquinària agrícola, vi i oli

Segons ha assenyalat Fèlix Larrosa, el clúster de la maquinària agrícola és un dels que es mostra més preocupat perquè els Estats Units són el seu mercat exterior més important, però també hi ha incertesa entre els empresaris de l'oli i el vi, que també estan molt ben posicionats al mercat estatunidenc.

Tanmateix, el paer en cap ha subratllat que els preus dels vins lleidatans són molt inferiors als dels Estats Units i "no creuen que els aranzels siguin una decisió tan determinant per deixar de consumir vi europeu". En el cas d'oli, ha recordat la dependència exterior dels Estats Units i ha detallat que el sector planteja que els sobrecostos els assumeixin de forma repartida els distribuïdors, els consumidors i els productors.

Encariment del panís

En el sector agroalimentari també preocupen els efectes col·laterals dels aranzels en sectors com el dels cereals, que depèn en bona part de la importació. Cal tenir en compte que la guerra comercial pot encarir uns 50 euros el preu de la tona de panís pels aranzels de la Unió Europea.

Això, en un moment en què els països europeus han hagut de recórrer enguany al país estatunidenc per la baixa collita que hi ha hagut a Ucraïna. Aquesta campanya l'estat espanyol ja ha importat més d'un milió de tones de panís dels Estats Units, a l'espera de la nova collita d'altres països exportadors com el Brasil o Ucraïna.