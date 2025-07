Lleida tindrà un nou allotjament per a temporers amb 40 places

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La província de Lleida comptarà amb un nou allotjament per a persones temporeres amb capacitat per a 40 persones. Així ho ha explicat aquest dilluns el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, acompanyat a delegada del Govern a Lleida, Núria Gil. Serà operatiu previsiblement fins el mes de setembre, quan acabi la licitació de la Fira de Lleida. De moment, Ordeig no ha volgut avançar ubicarà fins que el projecte no estigui tancat, però sí ha explicat que començarà a funcionar l’1 de maig.

El conseller d’Agricultura ha volgut destacar Govern s’ha volgut avançar-se a la campanya, en la qual porten treballant des d’octubre passat perquè no es repeteixin problemes del passat. Va anunciar, per exemple, la reobertura de la comissaria dels Mossos a Aitona a les tardes o la línia de suport en el finançament d’allotjaments per a personal empleat a la campanya de la fruita.

Ordeig calcula que la campanya necessita 160.00 jornades de feina, entre agricultores, treballadors que ja estan contractats o es troben al territori o persones arribades d’altres punts de l’Estat o diferents països. D’ells, entre 50.000 i 60.000 es cobreixen con personal arribat a Lleida.