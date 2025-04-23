Agroseguro calcula que la pedregada de dissabte a Ponent pot haver afectat prop de 10.000 hectàrees de fruiters
També han resultat afectats cultius de cereals d'hivern, cirerers, ametllers i colza, tot i que en grau més baix
Agroseguro calcula que la pedregada de dissabte a Ponent pot haver afectat prop de 10.000 hectàrees de fruiters al Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i la Segarra. La companyia ha començat aquest dimecres el peritatge. La feina dels tècnics s'allargarà un mes i, tot i que encara és aviat per quantificar els danys del temporal amb la precisió necessària, des de l'asseguradora ja han avançat que les finques que van quedar més danyades perdran tota la collita, mentre que en d'altres, l'afectació serà menor un cop feta l'aclarida dels arbres. Per exemple, Agroseguro també ha indicat que hi ha hagut afectacions en cultius de cereals d'hivern, cirerers, ametllers i en conreus de colza, tot i que en grau més baix.
La pedregada va agafar per sorpresa molts agricultors que encara no havien ampliat l'assegurança agrària. El director d'Agroseguro a Catalunya, Xavier Joana, descarta, però, l'ampliació de pòlisses als camps afectats, mentre que als llocs on no va pedregar, afirma que s'han disparat.
Agroseguro preveu donar una xifra de l'abast dels danys de la pedregada entre finals d'aquesta setmana i principis de la vinent, un cop els pèrits ja hagin visitat una part representativa de les finques afectades. Segons el Govern, el temporal va afectar més de 40.000 hectàrees de les comarques de Ponent, part de Tarragona i Terres de l'Ebre.
El responsable de la companyia a Catalunya, Xavier Joana, ha estimat que l'impacte del temporal, en milions d'euros, serà superior als "dos dígits" i ha afegit que es tracta d'una pedregada "difícil" de quantificar, ja que s'ha produït abans de l'aclarida dels arbres.
De fet, ha indicat que després de treure els fruits afectats hi ha finques on quedarà "molt poc mal". Per contra, a les finques més afectades on es perdrà tota la collita, els pèrits faran una sola visita per tancar les taxacions i poder avançar les indemnitzacions als productors.
Fonts de la companyia han indicat, en aquest sentit, que en aquests primers dies s'han rebut informes de sinistres d'unes 2.000 hectàrees de cultiu assegurades. L'entitat recomana que es remetin les comunicacions tan aviat com sigui possible per agilitzar i planificar les tasques de peritatge.
Assegurances limitades
Arran de la pedregada de dissabte, pagesos s'han queixat que no havien tingut temps d'assegurar o ampliar les seves pòlisses de base, ja que ho preveien fer després de l'aclarida dels fruits. Joana ha descartat, però, que es pugui ampliar l'assegurança als camps afectats. "Continuaran tenint l'assegurança base, però no es pot ampliar, és com si una persona està a la UVI, cap asseguradora li farà una assegurança de vida", ha expressat.
Un dels primers camps que han visitat els tècnics d'Agroseguro és una finca de nectarines de Soses, al Segrià. El seu propietari, Jaume Viladegut, ha explicat que la fruita s'havia de començar a collir a mitjans de juny i que els arbres estaven preparats per l'aclarida. La pedra, però, "ho ha fet malbé tot" i diu que enguany perdrà tota la producció.