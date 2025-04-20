METEOROLOGIA
La pedra escombra la fruita i els cereals de la Franja, Segrià, Pla d’Urgell, Urgell i Noguera
La superfície danyada podria arribar a les 50.000 hectàrees, segons Unió de Pagesos. Molts agricultors o encara no havien contractat l’assegurança o estaven pendents de concretar una millora a la pòlissa
Una virulenta tempesta de pedra de mida de fins a dos centímetres de diàmetre barrejada amb aigua va escombrar ahir des de la Franja de Ponent fins a l’Urgell, passant pel Segrià, el Pla d’Urgell i la Noguera i va causar danys que en algunes finques poden arribar al cent per cent de la collita de fruita. Així ho van explicar ahir els responsables del sector d’Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, JARC, Sergi Balué, i d’Asaja, Pere Roqué.
Es tracta d’una tempesta que molts pagesos consideren històrica. Primer per la data en la qual ha tingut lloc, a l’abril, quan la pedra és més habitual al juliol o a l’agost, encara que no és la primera vegada que passa aquest mes. Fa tres anys se’n va registrar una a l’abril, però res a veure amb la d’ahir. De fet, la segona raó per la qual és un front que es recordarà en el temps és perquè ha afectat una superfície molt important i amb danys que es preveuen molt elevats.
UP estima que poden ser 50.000 les hectàrees danyades. Entre 12.000 o 13.000 hectàrees corresponen a finques d’arbres fruiters amb pèrdues del 100% i, la resta, a cereals d’hivern, amb afectacions d’entre el 10% i el 40% en camps de blat, ordi o alfals. En molts fruits s’aprecien els cops de la calamarsa, amb parcel·les en les quals els arbres han perdut totes les fulles. Fins i tot es tem que en alguns casos es pugui veure compromesa la collita de l’any que ve, a l’apreciar-se danys a les branques i a la fusta dels arbres. La superfície total danyada comença a la Franja de Ponent, Torres de Segre, Soses, Seròs, Torrefarrera, Corbins o Alcarràs al Palau d’Anglesola o Agramunt, passant pel Poal. Antoni Moliné va explicar que a la seua finca d’Alcarràs preveu pèrdues de fins al 90% de la fruita de pinyol per caiguda de fruits o molts amb cops i pell trencada. Els qui tenen i havien desplegat les xarxes antipedra, ja que molts pagesos encara no ho havien fet als ser dates primerenques, han salvat la producció.
El gran problema per a molts fructicultors és que la tempesta els ha enxampat o sense assegurança contractada encara o pendents de contractar la millora. Els qui havien fet l’assegurança d’explotació (inclou gelada, vent i pedra) tenien de l’1 d’abril al 20 de maig per contractar una millora de l’assegurança de pedregada, però molts esperaven encara a l’arrelat per fer-ho, entre altres coses per l’encariment de les pòlisses. A més, els agricultors es queixen que enguany Agroseguro ha estat restrictiu i no ha permès assegurar tota la producció prevista. “Ens han aplicat el bonus malus pels danys declarats a la campanya de 2023”, explicaven ahir.
En aquest context, les demandes entorn de la cobertura de l’assegurança i suport econòmic per als afectats seran claus en les reclamacions de les organitzacions agràries a les Administracions, tant per als afectats ara com per poder emprendre inversions en sistemes antigranís.
Illa aposta per atendre “les necessitats dels agricultors”
El president, Salvador Illa, va afirmar ahir que el Govern segueix les afectacions de la pedra per valorar-ne l’impacte i “atendre les necessitats” dels agricultors. En un missatge de X, va assegurar que estan pendents de la informació que arriba sobre el temporal: “Estem amb vosaltres.” El conseller Òscar Ordeig va explicar que estan en contacte amb les organitzacions agràries per atendre les seues necessitats i “impulsar mesures de suport”. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va demanar “al Govern que posi els màxims esforços i recursos possibles per minimitzar l’impacte”.