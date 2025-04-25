Muface recorda la data per al canvi d’assistència sanitària
Els funcionaris hauran de decidir entre l’1 i el 31 de maig si desitgen mantenir la seua cobertura actual o canviar una altra entitat, sent obligatori per a usuaris de DKV
La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (Muface) ha comunicat oficialment l’obertura del període especial de canvi ordinari d’entitat sanitària que començarà el pròxim 1 de maig. Durant aquest termini, que s’estendrà fins el 31 de maig, tots els mutualistes i beneficiaris hauran de decidir si mantenen la seua cobertura actual o s’adscriuen a una altra de les opcions disponibles.
Aquest procés coincideix amb l’entrada en vigor del nou concert d’assistència sanitària, que ha estat adjudicat a Segurcaixa-Adeslas i Asisa, quedant DKV fora de la cobertura a partir de l’1 de juny. La mutualitat ha posat en marxa una campanya informativa per orientar els funcionaris sobre els tràmits necessaris, recomanant la via electrònica a través de la seua pàgina web per evitar esperes, encara que també es mantindran els canals convencionals com oficines i correu postal.
Els mutualistes que no desitgin canviar d’entitat no hauran de realitzar cap gestió. Tanmateix, els qui actualment tenen la seua assistència amb DKV hauran obligatòriament d'elegir entre les opcions disponibles (INSS, Segurcaixa-Adeslas o Asisa) durant el termini establert. "Si no realitzessin aquest canvi entre l’1 i el 31 de maig seran adscrits a l’INSS d’ofici", ha precisat Muface en un comunicat oficial.
Transició en la prestació del servei
La mutualitat ha aclarit que, independentment del dia en què se sol·liciti el canvi, aquest serà efectiu a partir de l’1 de juny. Fins aleshores, "l’entitat DKV prestarà l’assistència sanitària en els mateixos termes i condicions que fins ara", segons ha detallat l’organisme.
Per garantir la continuïtat assistencial, Muface "ha tramitat les modificacions i ordres necessàries" que asseguren l’extensió del servei durant el període de transició. Les tres entitats del concert encara vigent (Segurcaixa-Adeslas, Asisa i DKV) seguiran donant servei fins l’entrada en vigor del nou acord.
Processos amb continuïtat especial
En el cas de pacients que requereixin continuïtat assistencial per tractaments en curs, serà la mateixa DKV que obtingui les dades necessàries per garantir que aquests processos puguin desenvolupar-se adequadament durant la transició entre entitats.
Des de Muface han insistit en la importància de complir amb els terminis establerts i han recordat que aquells mutualistes que prefereixin l’assistència sanitària pública a través de l’INSS "no és precís realitzar sol·licitud ni cap gestió" si provenen de DKV, ja que seran adscrits automàticament si no trien cap altra opció.