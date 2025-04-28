La taxa d'atur a Lleida marca la millor xifra dels últims 18 anys, amb un 3,61%
Segons l'Enquesta de Població Activa, a la demarcació hi ha 10.000 aturats menys que fa un any i s'han creat 1.700 nous llocs de treball
La província de Lleida ha començat el 2025 amb una taxa d'atur del 3,61%, la xifra més baixa dels últims 18 anys, en concret, des de finals del 2007 (3,17%), just abans de la crisi financera. Si es compara amb el darrer trimestre del 2024 (5,13%), la taxa s'ha reduït un punt i mig, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA). En el primer trimestre de l'any, a la demarcació hi havia 8.200 persones desocupades, 10.000 menys que fa un any. En el darrer any s'han creat 1.700 nous llocs de treball i la xifra d'ocupats s'ha enfilat fins als 219.600. Els sectors que guanyen més llocs de feina són la construcció (6.600) i serveis (3.800).
Per sectors econòmics, l'agricultura i la indústria són els únics que han patit una caiguda de persones ocupades. Els ocupats del sector agrícola s'han situat en 13.900 persones a principis del 2025, 1.400 menys que en el darrer trimestre del 2004 i 3.200 menys que fa un any. En el cas de la indústria, hi ha 34.000 ocupats, 5.500 menys que fa un any i 3.200 anys si es compara amb el darrer trimestre de l'any passat.
En canvi, el sector de la construcció ha passat dels 17.900 ocupats de fa un any als 24.500, 6.600 més. En el cas dels serveis, hi ha 148.600 ocupats, 3.800 més respecte dels 144.800 ocupats de fa un any.