Afrucat calcula que la pedregada de Ponent afectarà el 8% de la collita, unes 75.000 tones
L'Albercoc, la pera i el préssec i la nectarina, les fruites més afectades pel temporal
Afrucat estima que els danys globals de la pedregada del 19 d'abril a les comarques de Ponent afectaran el 8% de la producció potencial de la zona, xifra que representa unes 75.000 tones menys de collita. Segons les conclusions del comitè de Fruita de Pinyol de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, les espècies més afectades pel temporal són l'albercoc, amb un 13% menys de collita (2.000 tones), la pera, que podria perdre entre un 12% i un 15% de la seva producció (unes 20.500 tones) i el préssec i la nectarina, que perdrien entre un 6% i un 8% (39.000 tones). Per ordre, les seguirien la poma, amb pèrdues del 3-5% (12.000 tones), la pruna amb un 2% (150 tones) i la cirera, amb un 0,2% menys de producció i 20 tones de pèrdua.
El director general d'Afrucat, Manel Simon, ha afirmat que podran "assegurar que Catalunya tindrà fruita suficient per abastir els nostres mercats". "Tot i això, com sempre en aquests casos, els danys van molt en funció de la zona concreta on s'ubiqui la plantació i hi ha moltes finques on la pedra va afectar el 100% de la producció. Ara mateix, estem treballant amb el Departament d'Agricultura per a que aquests productors rebin els ajuts que necessiten per poder tirar endavant les seves empreses", ha afegit.
Afrucat treballa amb la conselleria d'Agricultura per analitzar les diferents opcions existents per donar suport als principals afectats de la pedra i preveure quines són les accions a emprendre a llarg termini per protegir camps i centrals de les inclemències meteorològiques.
Una de les línies defensades per la patronal de la fruita en aquest sentit és el suport a la protecció de la producció a través de la instal·lació de malles antipedra. "Ja hem parlat en diverses ocasions amb el conseller Ordeig de la necessitat d'emmirallar-nos en països com Hongria, que pateixen reiterades incidències meteorològiques en les seves plantacions, on l'estat subvenciona la col·locació de malles en un 60%", ha dit Simon.