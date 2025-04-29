OCUPACIÓ
Lleida arranca el 2025 amb la taxa d’atur més baixa dels últims 18 anys
Se situa en el 3,61%, segons l’EPA, després de caure el nombre de parats en 10.000 persones en un any. En el primer trimestre es van crear 1.700 llocs de treball
La demarcació de Lleida ha iniciat l’any 2025 amb una taxa de desocupació del 3,61 per cent, la xifra més baixa dels últims 18 anys, en concret, des de finals del 2007, just abans de la crisi financera, quan es va situar en el 3,17%. Si es compara amb l’últim trimestre del 2024 (5,13%), la taxa s’ha reduït un punt i mig, segons les dades que consten a l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de l’any.
En els tres primers mesos del 2025 a la demarcació es comptabilitzaven 8.200 persones desocupades, 10.000 menys que un any enrere. Del total, la meitat (4.100) eren homes i l’altra dones, a més 600 es trobaven a la recerca de la seua primera ocupació. Durant el primer trimestre de l’any es van crear a la província 1.700 llocs de treball i la xifra d’ocupats va créixer fins als 219.600.
Per sectors econòmics, l’agricultura i la indústria són els únics que entre els mesos de gener i març van sofrir una caiguda de les persones ocupades. Els treballadors al sector agrícola es van situar en els 13.900, una xifra que representa una reducció de 1.400 si es compara amb l’últim trimestre del 2024 i 3.200 menys que fa un any.
En el cas de la indústria, hi ha 34.000 ocupats, 5.500 menys que fa un any i 3.200 menys si es compara amb l’últim trimestre del passat. En canvi, el sector de la construcció ha passat dels 17.900 ocupats en el primer trimestre del 2024 als 24.500 entre el gener i el març d’aquest, la qual cosa representa un augment de 6.600 treballadors. En el cas dels serveis hi ha 148.600 ocupats, 3.800 més respecte dels 144.800 que es comptabilitzaven fa un any.
En el conjunt de Catalunya, la taxa d’atur es va situar en el 8,91 per cent, un punt més respecte al trimestre anterior, però mig punt per sota dels nivells de fa just un any (9,48%). El total d’aturats va créixer en 47.100 persones en tres mesos –sent la de Lleida l’única província en què el nombre d’aturats va descendir– fins a les 376.400. En canvi, en un any les llistes han baixat en 19.700 aturats.
Per part seua, el mercat de treball va marcar un nou rècord d’un primer trimestre amb 3,85 milions d’ocupats, la sisena dada més alta dels registres.
Perduts 92.500 ocupats entre el gener i el març a tot l’Estat
El nombre d’aturats va augmentar a Espanya en 193.700 persones en el primer trimestre de l’any, fins als 2,79 milions, en el repunt més gran per a aquest període des de l’any 2013, mentre que l’ocupació es va reduir en 92.500 ocupats, fins als 21,76 milions, en uns mesos habitualment dolents per al mercat laboral. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l’Institut Nacional d’Estadística, aquest augment de la desocupació eleva la taxa d’atur 75 centèsimes, en el 11,36% de la població activa. L’augment de l’atur va ser superior a la caiguda de l’ocupació per l’entrada a l’activitat de 101.200 persones, que van deixar la població activa en els 24,55 milions. La desocupació es va incrementar en tots els sectors amb els serveis, amb 124.900 més, al capdavant en uns mesos de mal oratge i sense l’efecte de la Setmana Santa, que ha estat a l’abril.