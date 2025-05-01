FINANCES
Competència autoritza l’opa del BBVA sobre el Sabadell
Al cap d’un any i la decisió és en mans del Govern. Seria la segona entitat més gran a Espanya en crèdit després de CaixaBank
La Sala de Competència de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha aprovat per unanimitat l’OPA de caràcter hostil de BBVA sobre Sabadell en fase 2 i amb compromisos. Ha detectat riscos en els mercats de banca minorista, tant en serveis a particulars com pimes i autònoms, així com en mercats de mitjans de pagament, però veu els compromisos que ha presentat BBVA “adequats, suficients i proporcionats” per solucionar els problemes que aquesta concentració suposa per a la competència als mercats afectats.
Gairebé un any després que iniciés la seua anàlisi, la CNMC ha donat el veredicte per unanimitat amb una sèrie de compromisos per garantir la presència d’oficines de Sabadell i l’accés a caixers en zones poc poblades, amb rendes baixes o amb escassa competència. La majoria dels compromisos tindrà una durada de tres anys, prorrogables per a dos més en el cas del crèdit a pimes; i d’any i mig en el cas dels caixers.
El ministeri d’Economia té ara un termini de 15 dies per decidir si porta el cas al Consell de Ministres, mentre que al seu torn, el Consell té 30 dies per ampliar les condicions a l’operació. En cas que l’OPA aconsegueixi també l’aprovació del Consell de Ministres, el següent pas serà l’aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors del fullet d’admissió i, després, l’obertura del termini d’acceptació, la qual cosa suposa que la decisió passarà a estar ja en mans dels accionistes de Sabadell.
“La unió amb Banc Sabadell és un projecte de creixement amb què augmentarem la capacitat de finançament a empreses i famílies en 5.000 milions d’euros addicionals a l’any. A més, els compromisos que assumim afavoreixen la inclusió financera, la cohesió territorial i el crèdit a pimes i autònoms, i preserven la competència, especialment als territoris en els quals tindrem més presència, com Catalunya”, va afirmar ahir a la nit Carlos Torres Vila, president de BBVA.