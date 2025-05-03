HISENDA
La recaptació fiscal marca un nou rècord amb 1.440 milions d’ingressos a Lleida
Gairebé 46 de cada cent euros que entren a les arques de l’Agència Tributària provenen de l’impost sobre la renda. Només l’IVA ha rebaixat la seua aportació al fisc a les comarques lleidatanes el 2024
L’Agència Tributària ha registrat un nou rècord d’ingressos el 2024, fins a arribar als 1.440 milions d’euros nets al llarg del 2024. Representa un augment del 3,9%, clarament per sobre de la millora del producte interior brut (3,2% segons l’última dada de l’Institut Nacional d’Estadística).
La gran font d’ingressos fiscals a la província continua sent l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que pràcticament aporta 46 de cada cent euros. En concret, la recaptació es va situar en els 660,31 milions d’euros nets, un 6,3% més que l’any 2023. Suposa gairebé el doble del creixement de l’economia i s’explica només en una part per la millora de l’ocupació. Un any més, el ministeri d’Hisenda no va deflactar la tarifa, és a dir, no va reflectir-hi l’evolució de la inflació, la qual cosa vulgarment es coneix com un increment de la fiscalitat “encobert”. En el conjunt de l’Estat, Funcas calcula que ha suposat uns ingressos de 9.750 milions en quatre anys en tot l’Estat, dels quals uns 48 s’han recaptat a Lleida.
Per la seua part, l’Impost de Societats ha reportat al fisc 311,37 milions d’euros a l’Agència Tributària a la província, la qual cosa representa un augment del 8%, també molt per sobre de l’evolució de l’economia. En aquest punt, cal tenir en compte que no tota l’activitat econòmica de Lleida tributa a la província, tenint en compte que hi ha empreses amb la seu social en altres territoris.
Dels grans impostos, només van baixar els ingressos en l’IVA, que va passar de 460,81 a 442,44 milions nets, i representa una caiguda de quatre punts percentuals. El balanç total del fisc es completa amb altres tributs de menor pes, com els especials, amb 3,71 milions.
Campanya de l’IRPF en marxa i espera 242.500 declaracions
L’Agència Tributària calcula que a la campanya de la renda que està en marxa rebrà unes 242.503 declaracions, un 3,2% més que en l’exercici anterior, de les quals 216.219 seran individuals i 26.284 conjuntes. Les positives se situaran al voltant de les 83.096, mentre que les que tenen dret a devolució creixeran un 6,3%. El fisc preveu tornar a Lleida 118 milions en aquesta campanya i ingressar-ne uns 178. Des del dia 3 d’abril està obert el termini per a la presentació de les declaracions a través d’internet i s’estendrà fins al 30 de juny del 2025. Des del 6 de maig fins al 30 de juny del 2025, l’Agència podrà confeccionar la declaració del contribuent per telèfon –la sol·licitud de cita estarà disponible fins al 27 de juny–. Serà entre el 2 i el 30 de juny del 2025 quan l’Agència Tributària podrà confeccionar als contribuents les declaracions presencialment a les seues oficines.