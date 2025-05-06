L'atur registrat a Lleida baixa un 1,28% a l'abril, però el territori destrueix 280 llocs de treball
Prop de 16.000 persones busquen feina a la província, unes 200 menys que al març
L'atur ha baixat un 1,28% a l'abril a la demarcació de Lleida i el nombre d'aturats és de 15.992 persones, 207 menys que al març. En comparació amb l'abril del 2024, l'atur ha baixat un 4,76% a la província, amb 800 desocupats menys, segones les dades del Ministeri de Treball. Per contra, Lleida ha estat l'única demarcació de l'Estat que ha perdut llocs de treball a l'abril, juntament amb Osca. Així, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha reduït en 280 persones (-0,13%) a les comarques lleidatanes, fins a les 207.610. Això sí, respecte a fa un any la demarcació ha creat 5.525 llocs de treball, un 2,73% més, la qual cosa representa l'increment més alt de tot Catalunya.
Dels 15.922 aturats a la demarcació de Lleida, 6.609 són homes i 9.383 són dones. De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (10.638), la indústria (1.455), l'agricultura (1.215) i la construcció (1.133).
Durant el mes d'abril tots els sectors han reduït aturats, tret de la indústria. Així, han sortit de les llistes 104 persones del sector serveis, 68 de l'agricultura i 39 de la construcció, mentre que la indústria n'ha sumat 11. A més, els qui no tenien feina anterior han registrat 7 persones menys, fins a les 1.551.
Pel que fa als contractes, a l'abril se n'han signat 9.506 a les comarques de Lleida. Són 645 menys que al març (-6,35%) i 1.425 menys que fa un any (-13,04%). Per tipologies, s'han formalitzat 5.208 contractes indefinits i 4.298 contractes temporals.
Catalunya bat el rècord de treballadors amb 3,84 milions d’ocupats
En el conjunt de Catalunya l'ocupació ha assolit els 3,84 milions d’ocupats a l’abril, la xifra de treballadors més alta de la sèrie històrica, que es remunta el 2012. La dada representa un augment de 37.403 treballadors actius més que el març (+0,98%) per les contractacions vinculades a la Setmana Santa, que l’any passat va caure en el tercer mes de l’any.
En els últims dotze mesos, s’han generat 80.046 feines (+2,13%). La bona dada d’ocupació coincideix amb una baixada també de l’atur registrat, que se situa a l’abril en 325.717 desocupats, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social.