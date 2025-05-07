TREBALL
El Govern central aprova la reducció de la jornada laboral sense el suport al Congrés
Junts ha anunciat una esmena a la totalitat i el PP ha reiterat el seu rebuig a la norma. Díaz veu marge per negociar la norma, que afirma que beneficiarà 12,5 milions de treballadors
El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei per reduir la jornada laboral màxima legal fins a les 37,5 hores setmanals sense tenir tancats els suports parlamentaris per a l’entrada en vigor, una responsabilitat que la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va atribuir al PP, ja que amb Junts, que ja ha anunciat la presentació d’una esmena a la totalitat contra la norma, veu marge per a la negociació. La ministra, que ha erigit aquesta llei com la seua “mesura estrella” per a aquesta legislatura, va deixar clar que l’Executiu està negociant amb tots els grups parlamentaris per buscar els suports necessaris amb els quals tirar-la endavant.
El vistiplau del Govern espanyol a la rebaixa de la jornada acordada amb CCOO i UGT –amb l’oposició de les patronals– es produeix més de dos mesos després que fos aprovada com a avantprojecte de llei i una vegada rebuts els perceptius informes del Consell d’Estat i del Consell Econòmic i Social (CES). Després de l’aprovació pel Consell de Ministres, la norma aterrarà al Congrés, on l’Executiu espera lligar prou suports per tirar-la endavant, malgrat l’esmena de Junts i les reticències del PP.
Díaz va destacar que 12,5 milions d’assalariats es veuran beneficiats per la norma, sobretot aquells no coberts per convenis col·lectius, que poden veure’s sotmesos a jornades similars a la dels últims quaranta anys (40 hores setmanals) i que es presenten amb més intensitat en alguns sectors com serveis o agricultura.
Junts va deixar clar que va de debò amb la seua esmena i va criticar que la iniciativa “dificulta treballar” i imposa una “fiscalització inacceptable” a les empreses.
Per la seua part, el PP va reiterar el seu rebuig de la norma titllant que aquesta ve des de la “imposició” i no ha tingut en compte la patronal en les negociacions.
Les patronals critiquen la “inviabilitat” de la nova norma
Les principals patronals van tornar ahir a rebutjar la reducció de la jornada aprovada pel Govern central. Pimec va afirmar que defensarà davant dels grups del Congrés la “inviabilitat” de la proposta afirmant que suposa “un increment insostenible dels costos laborals per a les pimes”. En la mateixa línia, la CEOE va advertir que serà un nou pas de rosca quant als costos i les dificultats organitzatives per a les empreses i que afectarà la pràctica totalitat dels convenis col·lectius. Per la seua part, Asaja va defensar que el sector agroalimentari ha de quedar fora d’aquesta reducció “sí o sí”, ja que no s’adapta a les seues necessitats.
Al contrari, els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, van pressionar els grups parlamentari perquè donin llum verda a la mesura.