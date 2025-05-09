GUERRA
El Govern central salva el decret sobre els aranzels a l’assegurar-se el vot de Junts
El paquet de mesures per valor d’uns 14.100 milions tira endavant amb l’abstenció de Podem i el rebuig del PP. El pla contempla una disposició de “garantia de proporcionalitat territorial”
El Congrés va convalidar ahir el decret llei amb mesures per pal·liar les conseqüències dels aranzels anunciats per l’administració nord-americana de Donald Trump per un valor de 14.100 milions d’euros, una norma que va tirar endavant amb el suport de Junts, l’abstenció de Podem i el vot en contra de PP i Vox. A més de Junts, el decret va ser convalidat amb el suport de PSOE, Sumar, PNB, ERC, Bildu, BNG, CC i UPN. L’exministre socialista ara integrat al Grup Mixt, José Luis Ábalos, també hi va votar a favor, la qual cosa va donar un resultat final de 176 sís, 169 nos i quatre abstencions.
El decret llei, que estava en vigor des de la publicació a l’abril, contempla les primeres mesures del pla de resposta del Govern espanyol a la guerra comercial i suposa una primera injecció de liquiditat de 7.720 milions d’euros mitjançant avals i crèdits principalment.
S’inclou també una línia d’avals ICO de 5.000 milions fins al 30 de juny del 2026 per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses afectades i per donar suport a possibles processos de reconversió industrial a entitats amb una exposició significativa, directa o indirecta, al mercat dels EUA.
També es reforça el Fons per a la Internacionalització de l’Empresa, que comptarà amb 720 milions i s’activen uns altres 2.000 milions per al reforç de la internacionalització d’empreses a través del Cesce i el seu sistema CARI, que s’assembla a una assegurança de tipus d’interès. El decret inclou al seu torn l’extensió de la moratòria comptable fins a finals del 2025 per a les empreses amb pèrdues durant 2020 i 2021 com a conseqüència de la pandèmia.
El decret contempla una disposició de “garantia de proporcionalitat territorial” en l’aplicació dels fons, mitjançant la qual es garanteix que la posada a disposició de les empreses dels recursos s’efectuï “amb respecte a l’equilibri territorial, sobre la base del percentatge de les exportacions de béns amb destinació als EUA de les empreses de cada comunitat autònoma respecte al total d’Espanya el 2024”. Junts va donar el seu suport a canvi que el 25 per cent dels ajuts anessin a parar a Catalunya.
La UE ultima represàlies sobre 100.000 milions de compres als EUA
La Comissió Europea va anunciar ahir que denunciarà davant de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) els aranzels massius imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump, a totes les importacions estrangeres, incloses les de la Unió Europea.
Així mateix, va fer pública la seua proposta per a una segona ronda de represàlies amb la qual gravar productes nord-americans per un valor de prop de 100.000 milions d’euros. Per la seua banda, Brussel·les insisteix que la “prioritat” continua sent un acord negociat amb l’Administració Trump que eviti activar tant aquesta segona ronda –que no estarà en tot cas finalitzada abans de finals de juny o principis de juliol– com la primera tanda, dissenyada en resposta als aranzels a l’acer i a l’alumini i que es va suspendre el mes d’abril per un període de 90 dies com a gest de voluntat d’acord amb la Casa Blanca.Així mateix, el nou catàleg de productes nord-americans que els serveis comunitaris plantegen gravar afectarà una àmplia gamma d’importacions per un valor de 95.000 milions d’euros, que anirien des dels productes industrials –inclosos l’automòbil o els avions de Boeing– fins als agrícoles, però afegeix també l’impacte de possibles restriccions a l’exportació de ferralla i de productes químics europeus per un valor de 4.400 milions d’euros.