BANCA
Empresaris insten Sánchez a frenar l’opa del BBVA
En una missiva que firmen fins a nou entitats catalanes. Critiquen una “fusió lesiva per a l’interès general d’Espanya”
Nou entitats empresarials catalanes van enviar ahir una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que impedeixi l’opa de BBVA a Banc Sabadell al considerar que hi ha “poderoses raons d’interès general” que justificarien la intervenció del Govern central. La missiva està firmada per les tretze cambres de comerç de Catalunya i altres organitzacions com Barcelona Global, Cecot, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, FemCat, Fira de Barcelona, Foment del Treball, Pimec i el RACC.
La iniciativa té lloc després que Sánchez anunciés aquest dilluns en la 40 Reunió Cercle d’Economia, una de les cites anuals de l’empresariat català més destacades, la celebració d’una consulta pública sobre l’opa, operació a què la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda.
“Creiem que, més enllà de les consideracions tècniques de defensa de la competència, ja dirimides per la CNMC, i que respectant no compartim, existeixen també poderoses raons d’interès general que justificarien la intervenció del Govern [central] per impedir la fusió entre BBVA i Banc Sabadell”, expliquen en la seua missiva.
Basen la seua petició en cinc arguments: evitar una excessiva concentració de poder empresarial i financer; preservar un canal de crèdit i serveis financers especialitzats en empreses i projectes de menor dimensió; i prevenir la pèrdua d’ocupació i d’oficines bancàries, amb el consegüent augment del risc d’exclusió financera. També al·leguen la necessitat de promoure l’atracció i retenció de talent financer als diferents territoris i garantir la cohesió social i territorial
Un altre dels aspectes en els quals incideix la carta és que poden perdre’s entre 54.000 i 70.000 milions en crèdit per a les petites i mitjanes empreses i subratllen la necessitat de preservar la individualitat del Sabadell i el seu paper singular com a entitat arrelada en la indústria catalana i el segment empresarial.