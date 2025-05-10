EMPRESES
L’empresa Jové Balasch d’Agramunt celebra 50 anys
L’empresa Jové Balasch va celebrar ahir a Agramunt el seu 50 aniversari, una firma familiar vinculada a la metal·lúrgia, acte al qual va acudir des de la Diputació Òscar Martínez. La companyia inicialment es va dedicar a fer de productes de manyeria artística i general, així com altres de propis per a explotacions agràries, encara que més tard va centrar l’activitat en la fabricació d’estructures metàl·liques per a la construcció d’obres civils i públiques.