AGRICULTURA
La collita d’albercoc, minvada per les pedregades
Arranca la campanya al Segrià amb les varietats més primerenques. Afrucat calcula que la producció baixarà un 13%
La campanya de l’albercoc ha arrancat ja amb algunes de les varietats més primerenques en zones del Segrià, i s’iniciarà de manera generalitzada a partir d’aquesta propera setmana amb una minva de la collita respecte a l’any passat en aquestes varietats més primerenques a causa de les tempestes de granís i aigua que han fuetejat el pla de Lleida durant l’últim mes, encara que l’afectació serà desigual depenent del municipi, ja que n’hi ha alguns com Aitona o Seròs que es van veure més afectats que d’altres, com la Granja d’Escarp. Segons les estimacions d’Afrucat, l’albercoc va ser una de les fruites de pinyol més afectades per l’espectacular calamarsada del 19 d’abril i va calcular que la collita disminuirà aquest any entorn d’un 13% respecte a l’any passat, la qual cosa representa unes 2.000 tones menys. Aquest serà el cas de Sabor de Seròs, que preveu que la producció es redueixi entorn d’un 10%, segons va apuntar la seua directora, Emma Teixidó, que va assenyalar que en varietats més tardanes la pedra “no ha fet tant de mal”. Amb tot, Teixidó va explicar que els albercocs més primerencs “tenen uns calibres grans” i un sabor “més dolç”. “Es preveu que el nivell de sucres “es normalitzi amb l’arribada del bon temps”, va afirmar. Quant als preus, la directora de Sabor de Seròs va destacar que “es mantenen elevats” per la falta de producció a Múrcia, que també s’ha vist afectada per la pedra. En el cas de l’albercoc, el departament d’Agricultura preveu una producció de poc més de 13.700 tones a nivell estatal, segons dades recollides al març.
En plena campanya es troben també els productors de cirera del Baix Segre, com ja va avançar SEGRE. En aquest cas els cultius no han patit danys per culpa del granís o aquests han estat “insignificants”, segons va apuntar el productor de Seròs Francesc Pena, que va afirmar també que les pluges del mes d’abril han afectat “molt poc la qualitat de la fruita”. L’aigua ha afectat només les varietats més primerenques que tindran calibres “inferiors”.