ALIMENTACIÓ
COAG denuncia un desfasament superior a 2 € del preu de l’oli en origen
Afirma que suposa unes pèrdues de 626 milions als productors de l’Estat. Avui presenta una denúncia davant de Competència exigint una investigació
La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG), de la qual forma part JARC, alerta sobre un “greu desfasament entre el preu en origen de l’oli d’oliva verge extra (AOVE) i el valor que, segons les condicions actuals del mercat, hauria d’assolir”.
En concret, situa el preu mitjà actual entorn dels 3,5 euros per quilo, una xifra que s’estableix almenys 2 euros per sota de la que publica l’estudi elaborat per un equip d’investigació format per experts de la Universitat de Jaén, la Universitat de Còrdova i l’Institut d’Investigació i Formació Agrària i Pesquera (IFAPA).
Aquest informe forma part del desenvolupament d’un software especialitzat en la detecció de desequilibris de mercat al sector oleícola. A partir d’aquest, i considerant les dades del tancament de campanya 2023/2024 i els aforaments previstos per a la campanya 2024/2025, s’estima que el preu de l’AOVE en origen s’hauria de situar entre els 5,55 i els 6,14 euros el quilo, en funció de si la producció final espanyola arriba als 1,5 o 1,29 milions de tones, respectivament.
Tenint en compte les sortides d’oli al mercat que s’han produït des del mes d’octubre al mes de març; i la mitjana de preu en origen en aquests mesos (4,49 euros) en el qual l’oli s’ha situat un euro per sota del preu estimat en l’estudi (5,55 euros), els oliverers han deixat de percebre a causa de la distorsió de mercat 626 milions d’euros, segons COAG.
Actualment es paga en origen entorn dels 3,5 euros el quilo, la qual cosa podria suposar si es mantingués la mitjana del preu de l’oli, que els oliverers deixin de percebre a la campanya 2.800 milions d’euros. Cada mes que passa els oliverers deixen de percebre 260 milions d’euros, afirma, més de 8,6 milions diaris.
“Des de COAG hem denunciat la situació. I aquest estudi confirma les sospites que no s’estan complint les regles de l’oferta i la demanda”, afirma Juan Luís Ávila, responsable del sector de l’oliverar de COAG. Per tot això, COAG presentarà avui una denúncia formal davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.