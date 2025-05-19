Consum reclama blocar més de 65.000 anuncis de pisos d'Airbnb
El ministeri argumenta que la plataforma no inclou el número de llicència dels habitatges turístics
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 reclama el bloqueig de 65.935 anuncis de pisos que s'anuncien a Airbnb en considerar-los "il·lícits" per incomplir la normativa sobre publicitat d'aquest tipus d'allotjaments turístics. En un comunicat, el ministeri detalla que ha traslladat a la plataforma tres resolucions perquè deixi d'oferir aquests habitatges. Consum informa que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid s'ha pronunciat sobre el primer expedient i insta Airbnb a retirar 5.800 anuncis "de manera immediata" i que afecten a més de la Comunitat de Madrid, Catalunya, Andalusia, País Valencià, Illes Balears i País Basc. Consum assegura que la companyia no inclou el número de llicència dels pisos.
El ministeri que dirigeix Pablo Bustinduy també assenyala que els allotjaments que s'ofereixen a Airbnb que incorporen la llicència "no corresponen amb els expedits per les autoritats". Alhora, apunta que tampoc es concreta si els propietaris són professionals o particulars. Consum subratlla que col·laborarà "per acabar amb el descontrol i la il·legalitat generalitzada" d'aquests pisos turístics, així com, "afavorir l'accés a l'habitatge i blindar els drets dels consumidors".
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 explica que Airbnb va recórrer la mesura a la justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Madrid s'ha pronunciat ara sobre la primera resolució. A la vegada, recorda que la Direcció General de Consum va obrir un expedient el desembre del 2024 a una plataforma de lloguer d'habitatge turístic "per un potencial incompliment" de la normativa de Consum sobre la publicitat del número de llicència i al febrer d'enguany va obrir expedients sancionadors a grans gestores "per no indicar correctament la naturalesa de l'arrendador". Consum precisa que aquestes mesures "segueixen el seu curs".
Missatge de Bustinduy al PP
Segons ha destacat el ministre Bustinduy aquest matí, darrere de cadascun dels anuncis bloquejats hi havia abans pisos on vivien famílies, estudiants o treballadors que avui són "expulsats dels seus barris". "Veuen com les seves ciutats es converteixen en parcs temàtics pel benefici desmesurat d'uns pocs fons d'inversió i grans empreses", ha lamentat.
Tal com ha agregat el responsable de Consum, la mesura suposa també "un missatge" dirigit a les comunitats i ajuntaments governats pel PP que no han fet "res" en matèria d'habitatge. "Prou ja de protegir als qui fan negoci amb el dret a l'habitatge, han d'actuar, no hi ha excuses per no fer-ho, exigeixin la retirada dels anuncis de pisos turístics il·legals i posin en marxa els mecanismes d'inspecció, sanció i tancament", els ha demanat en declaracions a la premsa.