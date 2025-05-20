La Trobada Empresarial al Pirineu ocuparà 17 hotels a la zona pirinenca
L'esdeveniment econòmic se celebrarà el 12 i 13 de juny a la Seu d'Urgell amb el lema 'L'empresa davant del nou ordre mundial' i comptarà amb ponents com Marian Rojas i Josep Borrell
La Trobada Empresarial al Pirineu ocuparà un total de 17 establiments hotelers de l'Alt Urgell i Andorra els propers 12 i 13 de juny, quan se celebrarà la 36a edició d'aquest esdeveniment de referència per al sector empresarial català. El Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell acollirà les jornades sota el lema "L'empresa davant del nou ordre mundial", consolidant-se com una cita ineludible en l'agenda econòmica catalana.
Segons ha explicat Josep Serveto, president de la Trobada, "Les inscripcions a l'esdeveniment van a molt bon ritme i mostren com s'està consolidant com un espai de referència en l'agenda empresarial del país". Serveto ha destacat la fidelitat dels assistents habituals i la capacitat d'atraure nous públics, especialment joves menors de 35 anys, que compten amb preus especials. "És una bona notícia veure que fidelitzem el públic, perquè denota que l'experiència és positiva, però també ho és que la Trobada atregui l'atenció de nous públics", ha afirmat.
Salvador Illa i Marian Rojas, protagonistes destacats
La inauguració oficial de la Trobada anirà a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa, el dijous 12 de juny, mentre que el divendres comptarà amb la presència del Cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot. La prestigiosa psiquiatra i conferenciant Marian Rojas Estapé, reconeguda com l'autora de no-ficció més venuda de l'Estat espanyol amb obres traduïdes a nou idiomes, serà l'encarregada de donar el tret de sortida amb una conferència motivacional.
Tot seguit se celebrarà la taula d'experiències empresarials lleidatanes, que reunirà Josep Ramon Subirà (CEO de MyChef), Esther Saiz (cofundadora d'Intersa Labs), Anna Puigcercós (directora general de Cadí) i Manel Mayoral (propietari de la Galeria Mayoral). Les ponències de divendres començaran amb les intervencions dels economistes Miquel Puig i Àngels Fitó, rectora de la UOC.
Històries d'èxit en successions familiars i startups innovadores
Un dels moments destacats de l'esdeveniment serà la taula d'estratègies empresarials centrada en casos d'èxit de successions familiars. Hi participaran Felip i Elena Massot de la promotora Vèrtix, i Lluís i Marc Morillas, que encapçalen la tercera generació de l'agència de comunicació Morillas Brand Consultants.
La trobada també reservarà un espai per a les startups emergents, amb la participació d'Àlex Marfany (CEO de Cellab), Montse Vilarrubí (cofundadora d'UnisCool), German Romero (de l'empresa AcceXible) i Pedro Lozano (cofundador d'Imascono), que compartiran les seves experiències en sectors tan diversos com les teràpies cel·lulars o les tecnologies immersives.
Visió macroeconòmica i geopolítica amb experts de primer nivell
La jornada de divendres a la tarda estarà dedicada a l'anàlisi macroeconòmica i geopolítica. Tomás Muniesa, president de Caixabank, abordarà els reptes que afronta l'entitat en l'actual context, mentre que Josep Borrell, president del CIDOB i Alt representant de la UE per a Afers Exteriors i vicepresident de la UE entre 2019 i 2024, aportarà la seva visió experta sobre la situació geopolítica mundial.
Com és habitual, els participants també podran contribuir al tradicional Baròmetre de la Trobada Empresarial al Pirineu, una enquesta que analitza la visió i les perspectives econòmiques del teixit empresarial. L'esdeveniment conclourà amb un diàleg entre Josep Serveto i un representant del Govern d'Espanya encara per confirmar.
Amb més de 35 anys d'història, la Trobada Empresarial al Pirineu s'ha convertit en un punt de trobada essencial per a empresaris i directius de Catalunya i Andorra. Des de la seva creació el 1990, ha comptat amb més de 500 ponents i 10.000 assistents, i l'edició anterior va establir un nou rècord amb més de 800 participants.
Les persones interessades a assistir-hi poden formalitzar la seva inscripció a través del web oficial www.trobadaalpirineu.com.