Alfonso Andrés, nou secretari general d’UGT de pensionistes

Imatge de la direcció després del congrés d’ahir. - UGT

La Unió de Jubilats i Pensionistes d’UGT de Lleida va celebrar ahir el seu vuitè congrés, acte que va servir per renovar la comissió executiva i l’equip de treball, així com per elegir els representants en el comitè nacional del sindicat.

L’executiva està encapçalada per Alfonso Andrés, com a nou secretari general. Al costat d’ell hi ha José A. García (Organització), Manel Llamas (Administració i Tresoreria), Dolors Melero (Igualtat) i Alfons López (Formació).

