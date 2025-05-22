CaixaGuissona tanca el 2024 amb un benefici rècord de 15,7 milions d'euros i més de 95.000 clients
Els actius administrats freguen els 1.950 milions, un 29,2% més que l'any anterior i gairebé el doble que fa cinc anys
CaixaGuissona ha tancat el 2024 amb un benefici rècord de 15,7 milions d'euros, un 31,9% més respecte a l'any anterior i el tercer exercici consecutiu en màxims històrics. Els actius administrats per l'entitat s'han situat en 1.948,9 milions d'euros, un 29,2% més que el 2023 i gairebé el doble que fa cinc anys. L'entitat ha incorporat 12.444 nous clients durant l'exercici, fins a arribar als 95.713 clients. A més, el marge d'interessos de la companyia ha assolit els 28 milions d’euros, amb un creixement del 19,8% respecte al 2023. D'altra banda, al setembre CaixaGuissona ampliarà la seva presència a Catalunya amb la inauguració d'una nova oficina a Manresa, que se sumarà a les quatre que ja té a Guissona, Barcelona, Reus i Lleida.
La suma dels actius gestionats per l'entitat amb seu a la Segarra ha registrat el creixement més important de tota la trajectòria de l’organització, tant en termes percentuals com nominals. La xifra de negoci, que inclou els préstecs i estalvis dels clients i socis gestionats, s'ha situat en 2.297,2 milions d’euros, amb un increment del 24,8% respecte al 2023. El marge d'interessos també ha marcat un nou màxim, superant per primera vegada la barrera dels 25 milions d'euros.
Segons informa la societat cooperativa de crèdit pertanyent a BonÀrea, el seu patrimoni net s'ha situat en 131 milions d’euros, resultat de l'acumulació sostinguda de recursos propis al llarg dels anys. Alhora, la ràtio de solvència CET1 es manté en el 18,4%, àmpliament per sobre dels requisits reguladors.
En paral·lel, i tot i l'entorn de tipus d'interès elevats que ha tensionat les quotes hipotecàries de molts clients, CaixaGuissona afirma que ha reduït la seva ràtio de morositat fins l'1,19%, per sota del 3,32% del conjunt del sistema bancari espanyol. Així mateix, s'han formalitzat 2.224 operacions de crèdit, que han posat a disposició dels clients més de 120 milions d'euros.
Al tancament de 2024, el volum de negoci fora de balanç gestionat per CaixaGuissona se situava en 124,1 milions d'euros, una xifra lleugerament inferior a la registrada l'any anterior "a causa de l'alentiment generalitzat de la demanda de lletres del Tresor, que havia marcat els màxims del període anterior", informa l'organització.
Segons CaixaGuissona, de mitjana ha guanyat uns 1.000 clients al mes durant el 2024 i ha superat els 95.000. D'aquests, el 52% es concentren a la demarcació de Lleida, el 28% a la de Barcelona i un 15% a la de Tarragona. El 5% restant es reparteixen entre Girona, Osca i Saragossa. A més, el 2024 la plantilla ha superat els 70 treballadors gràcies a la incorporació de deu professionals.