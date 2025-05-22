El grup empresarial lleidatà Sorigué factura 784 milions d’euros el 2024
És un 7,2% menys que l’any anterior i també redueix el resultat brut d’explotació, un 22% fins als 31 milions
El grup lleidatà Sorigué va facturar 784 milions d’euros el 2024, un 7,2% menys que l’any anterior. El descens d’ingressos s’emmarca en el procés de desinversió del negoci de gestió de residus amb la venda de la filial de serveis urbans CLD al grup francès GBI Paprec. El grup lleidatà també ha reduït el resultat brut d’explotació (ebitda) un 22% fins als 31 milions. La companyia especialitzada en enginyeria del cicle de l’aigua i en infraestructures continua en el procés d’enfocar-se cap a un vessant més tecnològic. En aquesta línia s’emmarca l’adquisició de la línia d’activitat del grup Navec, que permet automatitzar l'ús de fibra de carboni en infraestructures, conduccions i equips a pressió en el sector industrial i de l'aigua.
La companyia també va adquirir el 50% de l’empresa andalusa Bitum per enfortir els serveis industrials i de reparació de carreteres al sud de l’Estat espanyol.
En total, durant el 2024 es va registrar un creixement del 13,73% en la seva cartera de negoci, que va passar de 867 milions d'euros el 2023 a 986 milions d'euros el 2024.