Ja hi ha data per demanar els ajuts al lloguer per a joves a Catalunya
La subvenció serà d’entre 20 i 250 euros al mes
La Generalitat de Catalunya destinarà 13,4 milions d’euros a un nou paquet d’ajuts al lloguer per a joves que es posarà en marxa en la primera setmana de juliol. Segons ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, aquestes subvencions estan orientades a cobrir específicament la demanda d’aquells joves que no hagin accedit al Bo Lloguer Jove, ja que ambdues prestacions no són compatibles.
Durant la inauguració del I Congrés Internacional d’Habitatge i Ciutat, Paneque ha assenyalat que "amb ajuts d’entre 20 i 250 euros del seu lloguer mensual", aquest programa busca alleujar la càrrega econòmica que suposa l’arrendament per a la població juvenil. La consellera ha recalcat que la crisi habitacional constitueix un "problema estructural" que requereix solucions sostingudes tant a curt com a llarg termini.
A diferència del Bo Lloguer Jove, aquests nous ajuts no es concediran per ordre cronològic de sol·licitud. El sistema avaluarà totes les peticions presentades dins del termini establert i les assignarà segons el compliment de criteris de priorització i valoració detallats en les bases reguladores. A més, la quantia de la subvenció no serà fixa, sinó que s’ajustarà a l’esforç econòmic que representa el pagament del lloguer per a cada sol·licitant en funció dels seus ingressos.
Gairebé 30.000 sol·licituds per al Bo Lloguer Jove
El programa anterior, el Bo Lloguer Jove, ha tancat el seu termini de sol·licitud amb un total de 29.769 peticions registrades. La distribució territorial mostra una clara concentració a Barcelona, on s’han presentat 21.124 sol·licituds, seguida a gran distància per Girona amb 3.323, Tarragona amb 3.326 i Lleida amb 1.996. Segons ha informat la consellera, aquestes sol·licituds s’aniran resolent pròximament per rigorós ordre d’entrada.
Noves iniciatives per facilitar l’accés a l’habitatge
Paneque també ha destacat la importància de la Reserva Pública de Solars com a "eina crucial" per disposar de terrenys públics i privats destinats a la construcció d’habitatges assequibles, garantint a més el finançament necessari per a aquests projectes.
Entre les novetats anunciades, la consellera ha presentat una nova categoria d’habitatge de "preu limitat" orientat a facilitar la compra de pisos a joves. Aquest model contempla que "una vegada la resta dels diners del pis es paguin mitjançant una hipoteca, els nous propietaris continuaran pagant mensualment els mateixos diners d’hipoteca fins haver tornat l’entrada, que la Generalitat haurà avançat mitjançant criteris de l’Institut Català de Finances", segons ha explicat la titular d'Habitatge.