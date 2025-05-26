Mercadona reforça les compres de fruita a productors lleidatans en el marc del seu compromís amb el producte local
La cadena de supermercats ha comprat 39,1 milions de quilos de fruita a productors lleidatans com Catafruit, Nufri, La Coma Fruits i Apetit Fruits durant el 2024, a més d'altres de Girona
Mercadona ha intensificat durant el 2024 les seves compres a empreses lleidatanes especialitzades en fruita, en el marc del seu compromís amb el teixit productiu català. En total, la companyia ha adquirit 39,1 milions de quilos de fruita –principalment peres, pomes, préssecs i nectarines– a productors de Lleida com Catafruit, Nufri, La Coma Fruits i Apetit Fruits, a més de diverses empreses de Girona.
Aquestes compres formen part d’un volum global de 5.226 milions d’euros invertits en compres a Catalunya al llarg del 2024, que Mercadona ha dut a terme amb 240 proveïdors i interproveïdors especialistes i més de 1.700 petites i mitjanes empreses del territori. Això suposa un increment del 4,4 % respecte a l’any anterior.
Amb aquesta aposta per la proximitat, Mercadona no només contribueix a reforçar l’economia local i l’ocupació rural, sinó que també garanteix la frescor i qualitat dels productes que ofereix als seus clients.
A més de la fruita de Lleida, la companyia també ha comprat productes a altres regions catalanes, com ara embotits de marques reconegudes, peix fresc del litoral, productes lactis, cosmètica i articles per a la llar, tot consolidant-se com un actor clau en la dinamització de la indústria agroalimentària i manufacturera catalana.