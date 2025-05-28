BANCA
L’opa del BBVA sobre el Sabadell queda en mans de Pedro Sánchez
Economia eleva l’operació al Consell de Ministres per “raons d’interès general”. El Govern central té un mes per imposar noves condicions a l’operació
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, eleva al Consell de Ministres l’oferta pública d’adquisició d’accions (opa) del BBVA sobre el Banc Sabadell, la qual cosa dona al Govern de Pedro Sánchez un mes, fins al 27 de juny, per imposar noves condicions a l’operació. Al Senat, en declaracions als mitjans, Cuerpo va dir que pren la decisió després d’analitzar tota la informació disponible i constatar que hi ha raons “d’interès general” per elevar la qüestió al Consell de Ministres, entre les quals problemes relacionats amb el potencial impacte de l’operació en la garantia d’un adequat manteniment dels objectius de regulació sectorial, la protecció dels treballadors, la cohesió territorial, la promoció de la investigació i el desenvolupament tecnològic i els objectius de política social, segons un comunicat.
Malgrat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va aprovar per unanimitat a finals d’abril la possible compra del Sabadell per part del BBVA subjecta a una sèrie de compromisos per garantir la competència, la decisió no era ferma i Cuerpo tenia a la seua mà l’opció que el Govern de l’Estat hi intervingui.
L’oposició de l’Executiu central des d’un primer moment a l’opa feia pensar que acabaria arribant al Consell de Ministres, que en les properes setmanes haurà d’aclarir quines condicions addicionals posa al BBVA per portar a terme la transacció, sempre que al banc li segueixi interessant seguir endavant amb els seus plans de compra.
Fins que no es resolgui el misteri, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) continuarà sense aprovar el fullet del BBVA amb l’oferta als accionistes del Sabadell, que passa únicament pel canvi de títols, sense que hi hagi pagament en efectiu pel mig.
Després de l’anunci de Cuerpo, el BBVA va defensar una vegada més que l’operació “és bona per a l’interès general de Catalunya, Espanya i Europa”. Pel seu costat, Banc Sabadell va assegurar de nou tenir un “projecte sòlid i creïble” per mantenir la seua estratègia en solitari.
El BBVA va llançar fa més d’un any l’oferta als accionistes del Banc Sabadell amb la idea d’obtenir el control de l’entitat catalana i incorporar-la al seu grup, però necessitava el vistiplau, entre altres, del Banc Central Europeu (BCE), la CNMC, i el del supervisor borsari, la CNMV, que ja ha obtingut. Ara ha d’esperar el Govern central.