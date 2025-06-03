La DOP Les Garrigues espera cobrir fins al 70% de la producció d'oli després de tres anys de sequera: "Esperem una collita bastant bona"
La denominació es marca el repte del relleu generacional i l'ampliació del reg de suport en la commemoració dels 50 anys
La Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, la primera denominació d'origen alimentària de l'Estat i la primera DOP d'oli d'oliva d'Europa, ha celebrat aquest dimarts el 50è aniversari a la Llotja de Lleida. El seu president, Enric Dalmau, ha assenyalat que entomen el futur amb els reptes de garantir el relleu generacional en un sector molt envellit i d'ampliar la superfície de reg de suport --que ara suposa tan sols el 30%-- per tal d'estabilitzar les produccions i animar la incorporació de joves. Segons Dalmau, el regadiu ha estat clau per salvar una part de la producció durant "tres anys molt dolents" a causa de la sequera i en un moment que "els secans s'estan tornant pràcticament inviables", ha advertit.
La DOP Les Garrigues aplega 3.200 productors de 21 cooperatives que representen un total de 27 municipis de les Garrigues, el sud de l'Urgell i el sud del Segrià, i sumen una producció d'entre 6 i 7 milions de quilos d'oli anuals. Després de tres campanyes en què la DOP no ha superat els 3 milions de quilos d'oli, Dalmau ha explicat que enguany preveuen cobrir entre el 60% i el 70% de la producció gràcies a les pluges de la tardor i la primavera. "Esperem una collita bastant bona", ha destacat.
Pel que fa als preus, Dalmau ha opinat que la tendència a reduir-se ja s'ha estabilitzat en l'últim mes i no s'espera que baixi gaire més. Actualment, el preu de mercat de venda d'oli en cisternes cap a països com Itàlia pot arribar als 4,80 euros el litre i, en el cas de l'oli verge, sobre els 3,80 o els 4 euros.
En el cas de la DOP, les exportacions als Estats Units representen un volum baix de les seves vendes a l'exterior, que es concentren sobretot en mercats europeus com França, Alemanya --sobretot en ecològic--, Anglaterra o Dinamarca, i també es fan un lloc a la Xina o el Japó, aquest últim un mercat "molt exigent d'olis de gran qualitat i amb preus molt bons".
Demanen més suport per als joves productors
Com a president sectorial nacional de les denominacions d'origen espanyoles, Dalmau ha detallat que compareixerà el 24 de juny en la comissió d'Agricultura del Congrés dels Diputats per presentar diverses propostes de reforma en el sentit que "el paraigua de la DO ajudi a fer que la gent jove es quedi al camp i que s'hi incorpori qui vulgui fer les coses bé".
Segons el president de la DOP, cada vegada hi ha menys pagesos, però els que queden sumen un major volum productiu. Per a això, ha indicat, "cal tenir reg de suport que doni seguretat als productors i ajudes per a la gent jove, que és qui fa les plantacions molt intensives i impulsa els olis primerencs més exclusius".
En aquesta línia, el president de la Cooperativa del Soleràs, Sergi Seró, ha coincidit a destacar el relleu generacional com una de les prioritats que ha d'abordar el sector. "Falta jovent per fer el canvi generacional. Tenim molta gent molt gran i això és un problema per a les cooperatives i també ho acabarà sent per a la denominació d'origen", ha indicat.
D'altra banda, Dalmau ha explicat que la DOP té les portes obertes a tothom que accepti complir els reglaments de traçabilitat i certificació. "Podríem ser més, però n'hi ha que no hi són per temes polítics o perquè el seu model no encaixa amb un reglament que no permet importar olives per a evitar els fraus que sovint es donen", ha assenyalat.