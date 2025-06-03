FISCALITAT
L’Agència Tributària ja ha retornat 36,5 milions de l’IRPF a Lleida
Representa un 7% més que l’any passat, després d’haver abonat 57.500 declaracions. La campanya entra en la fase presencial després de la sol·licitud de cita prèvia
La campanya de la Renda ha entrat ja en la fase presencial. Dijous es va obrir el termini per sol·licitar la cita que permet declarar l’IRPF en persona fins al proper dia 30. Fins al moment, l’Agència Tributària ja ha rebut a Lleida 132.702 declaracions, xifra que representa un increment del 2,19% respecte a les mateixes dates de l’any passat. D’aquestes, 82.3620 sol·licitaven devolucions per un import que suma 65,143 milions d’euros.
De moment n’ha pagat 57.463, cosa que implica el 69,77% de les sol·licituds i un 3,72% menys que les abonades l’any passat. Tanmateix, l’import retornat és un 7,02% superior, a l’assolir els 36,565 milions, un 56,13% de l’import reclamat fins al moment pels contribuents lleidatans.
En el conjunt de l’Estat, l’Agència Tributària ha abonat la devolució de 5.516 milions d’euros a 7.965.000 contribuents en els dos primers mesos de la campanya de declaració de la Renda.
L’Agència ha ampliat, segons el que estava previst, i a mesura que s’han anat presentant noves declaracions l’enviament de cartes (a més d’avisos a Renda Web i a l’app en l’apartat d’estat de tramitació de la declaració) a contribuents que han presentat la seua declaració modificant informació aportada per l’Agència, a efectes que valorin si deuen o no presentar una declaració complementària adaptant-se a la informació que li consta a l’AEAT.
Per la seua part, l’Agència Tributària de Catalunya ha multiplicat per cinc l’assistència telefònica per realitzar la declaració de la renda respecte al mateix període de l’any passat.
En concret, des de principis de maig els tècnics han atès 22.268 persones, per sobre de les 4.660 de l’exercici anterior.
Són dades facilitades ahir per la consellera d’Economia, Alícia Romero, en una visita a una oficina per donar el tret de sortida de l’atenció presencial, que comptarà amb cinc punts d’atenció a la seu de la rambla d’Aragó 8 de Lleida. La consellera d’Economia ha reafirmat els plans perquè l’ATC pugui gestionar l’IRPF el 2026.