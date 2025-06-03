L'atur registrat a Lleida baixa un 3,56% al maig i es creen més de 5.500 nous llocs de treball
Prop de 15.500 persones busquen feina a la província, mig miler menys que a l'abril
L'atur ha baixat un 3,56% al maig a la demarcació de Lleida i el nombre d'aturats és de 15.422 persones, 570 menys que a l'abril. En comparació amb el maig del 2024, el descens ha estat d'un 4,12% a la província, amb 663 desocupats menys, segones les dades del Ministeri de Treball. Pel que fa a la creació de llocs de treball durant el mes de maig a Lleida, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha augmentat en 5.559 persones, un 2,68% més i arribant fins als 213.169. Aquest percentatge és el més elevat de tot Catalunya i el tercer de tot l'Estat, només per darrere de les Illes Balears i d'Osca. En comparació amb el mateix mes de fa un any, l'increment és de 3.811 persones, un 1,82% més.
Dels 15.422 aturats a la demarcació de Lleida, 6.290 són homes i 9.132 són dones. De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (10.232), la indústria (1.402), l'agricultura (1.138) i la construcció (1.093). Durant el mes de maig tots els sectors han reduït aturats. Així, han sortit de les llistes 406 persones del sector serveis, 77 de l'agricultura, 53 de la indústria i 40 de la construcció. Mentre, els qui no tenien feina anterior han registrat 6 persones més, fins a les 1.557. Pel que fa als contractes, al maig se n'han signat 14.598 a les comarques de Lleida. Són 5.092 més que a l'abril (53,57%), però 1.213 menys que fa un any (-7,67%). Per tipologies, s'han formalitzat 8.169 contractes indefinits i 6.429 contractes temporals.