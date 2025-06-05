RAMADERIA
Navès registra el segon cas de tuberculosi en una granja a Lleida
Aquest any, després del declarat oficialment a Peramola. Un ramader del Pla de l’Estany ha de sacrificar el seu ramat de 230 vaques en la lluita contra la malaltia
La conselleria d’Agricultura ha confirmat tres focus de tuberculosi bovina en explotacions ramaderes, dos de les quals a Lleida. En concret se situen a Navès (Solsonès) i Peramola (Alt Urgell). S’hi suma una tercera al municipi de Cornellà de Terri, al Pla de L’Estany. Per la seua part, la veterinària i representant del Gremi de la Pagesia Catalana, Marta Dordas, va afegir que esperen la confirmació sobre l’existència d’un quart focus. Els tres ramats encomanats pasturen durant tot l’any en una mateixa zona, a la serra de Boumort, on hi ha un “focus calent” de tuberculosi en fauna salvatge, va afegir.
La tuberculosi bovina és una malaltia bacteriana crònica i debilitant la transmissió de la qual es dona per contacte entre animals o per via oral en la ingestió de pinsos contaminats i no té cap afectació en els humans. Dels tres casos detectats durant aquest any, en l’únic en què s’ha decretat el buidatge sanitari ha estat al municipi de Cornellà de Terri. El ramader Josep Juscafresa critica que hagi de sacrificar les 230 vaques. Una va donar positiu en una primera prova i onze més existeix la sospita que podrien haver-se infectat, però no està confirmat. Aquests animals ja estan separats de la resta i Juscafresa s’ofereix a sacrificar-los, però no entén que hagi de matar la resta “si estan sans”.
En el cas de la millora de la competitivitat, s’han aprovat 77 expedients a Lleida, 45 al pla i 32 al Pirineu. Sumen un volum d’ajuda d’1,9 milions d’euros i donen suport a inversions per valor de gairebé 3,9 milions.
El segon dels programes, que representa ajuts per mitigar el canvi climàtic, ha registrat 203 expedients a Lleida (168 al pla i 35 a l’Alt Pirineu i Aran).
Els ajuts ascendeixen a 4,6 milions per finançar inversions per valor de 10,4. Aquests suports econòmics, va explicar en aquest sentit el departament, corresponen a la convocatòria del contracte global d’explotació i, del total, 253 estan lligats a inversions per millorar la competitivitat agrària, per a les quals es destinaran 6,5 milions d’euros, i 402 a mitigar el canvi climàtic, que suposaran una inversió de 8,8 milions.
Ajuts de 15,3 milions per a explotacions agràries
El departament d’Agricultura ha aprovat 655 sol·licituds d’ajuts a explotacions catalanes del 2024 orientades a millorar la competitivitat agrària i mitigar el canvi climàtic per 15,3 milions d’euros.