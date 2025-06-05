EMPRESES
Talkual preveu augmentar la seua facturació a 6,5 milions
La firma de Bellpuig va tancar l’any passat amb 4,5 milions en vendes. Busca col·laboracions i llançar-se a la internacionalització
L’empresa Talkual, amb seu a Bellpuig, va tancar el passat exercici 2024 amb una facturació de 4,5 milions d’euros, i per a aquest 2025 preveu assolir els 6,5 milions, segons va informar ahir la companyia. Ha llançat una nova línia de cremes de verdura elaborades de forma artesanal com a part de la seua estratègia de creixement i diversificació, reforçant el seu model de negoci centrat en l’economia circular i l’avaluació de fruites i hortalisses descartades pel mercat convencional.
Fundada el 2020 per Marc Ibós i Oriol Aldomà, Talkual ha rescatat des d’aleshores prop de cinc milions de fruites i verdures i ha fidelitzat més de 100.000 clients a tot l’Estat. Les noves cremes s’elaboren sense conservants ni additius en un obrador de Bellvís, utilitzant els excedents que arriben setmanalment a la planta de Talkual.
“El projecte genera valor afegit en origen i consolida una xarxa d’economia local que involucra petits productors agrícoles de tot l’Estat, amb especial presència a la província de Lleida”, explica l’empresa.
A curt i mitjà termini, la firma planeja ampliar el seu catàleg amb més productes derivats de fruites i hortalisses, així com establir col·laboracions amb marques alimentàries que disposin de productes mal etiquetats o amb caducitat curta. Tots es comercialitzaran exclusivament a través de la seua plataforma d’ecommerce.
Actualment, el 90% de les vendes es dirigeixen a particulars, mentre que la resta correspon a empreses que el destinen als seus empleats. Entre aquestes figuren companyies com Shimano, Publicis o Smileat. Cada caixa, que es pot adquirir en diferents formats a partir de sis quilos, inclou productes de temporada classificats i preparats a les instal·lacions de Bellpuig.
Mentrestant, la companyia ha iniciat els treballs per a la seua internacionalització, amb Itàlia i França com a primers mercats objectiu.