BBVA Banca Privada creix un 153% els últims quatre anys
Tanca el primer trimestre amb 19.330 milions en actius sota gestió a Catalunya. L’acompanyament, clau per a l’èxit
Banca Privada de BBVA ha assolit la xifra rècord de més de 115.000 carteres d’inversió, gestionades o assessorades el 2024, i ha tancat l’any amb més de 154.000 clients de banca privada i patrimonis. Aquest creixement representa un increment del 153% respecte al tancament del 2020, segons va explicar el director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, Daniel Gómez. En aquest sentit, va destacar que en el cas de Catalunya han tancat el primer trimestre de l’any amb prop de 36.000 clients. A més, el 2024 ha estat un any molt positiu també en termes de creixement d’actius sota gestió, amb prop de 137.000 milions d’euros, un 15,5% més que el 2023. A Catalunya, va superar els 16.840 milions en actius sota gestió, xifra que arriba a 19.330 milions al tancament de març.
Daniel Gómez va explicar que l’acompanyament en la presa de decisions és clau i va assegurar que “és un dels principals motius pels quals ens elegeixen (els clients)”. Però va voler citar tres aspectes que va considerar com a claus. El primer és el fet de comptar amb un equip de 707 banquers en 218 ubicacions de tot l’Estat, amb un equip de 162 professionals a Catalunya. “La clau és escoltar i conèixer el client i els seus objectius per assessorar-lo sobre quina estratègia d’inversió”, va destacar.
El segon dels aspectes és el tecnològic amb, per exemple, eines que permeten un seguiment continu de les inversions a través de canals digitals. I el tercer aspecte per tenir en compte, va apuntar, és “una àmplia proposta de solucions d’inversió, adaptades a necessitats dels nostres clients. En aquest sentit, un exemple clar són les Carteres d’Inversió, un dels vehicles més demanats, amb més de 115.000 carteres actives el 2024, la qual cosa suposa un creixement del 26 per cent respecte a l’any anterior”.
“De cara al futur, volem continuar reforçant la nostra proposta de valor, per poder oferir als nostres clients el major nombre de serveis possibles amb un tracte encara més personalitzat de la mà dels millors professionals en cada àmbit”, va concloure Daniel Gómez.