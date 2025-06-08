Catalunya creixerà aquest any entorn d’un 3% malgrat les incerteses i la volatilitat
BBVA destaca l’empenta del turisme com un dels factors que apuntalen l’evolució econòmica de Lleida. Amb uns mercats sobre els quals planen els efectes de les polítiques impredictibles de Trump
Aquest 2025 serà un any constructiu, en què l’economia anirà transitant cap a un cert refredament, però ordenat. Amb aquesta frase Roberto Hernanz, responsable de Mercats de Banca Privada de BBVA a Espanya, va resumir dijous a Lleida les previsions per a aquest exercici. Així ho va posar de manifest en la jornada Decisions que creen valor, invertir en un nou entorn econòmic, organitzat per BBVA i el Grup SEGRE i que va tenir lloc als Cellers de Raimat.
L’economista en cap per a Espanya de BBVAResearch, Miguel Cardoso, va destacar, per la seua banda, les dades que apuntalen que l’activitat econòmica es manté ferma, com són les referides a l’ocupació i l’afiliació a la Seguretat Social, que han tornat a marcar màxims al maig a la demarcació de Lleida.
Així mateix, va recordar que l’economia local està molt basada en els serveis i, en aquest sentit, va explicar que s’està veient beneficiada pel canvi de preferència dels ciutadans, tant locals com turistes, després de la pandèmia. Es referia al que va qualificar com a canvi d’estructura a l’hora de gastar els diners, en què ara es primen més les experiències i els serveis davant dels béns. Això explica l’estrebada del turisme a Lleida i a tot Catalunya.
En aquest context, i sense descartar possibles revisions, BBVAResearch preveu que l’economia catalana creixi aquest any un 3%, dos dècimes més que el conjunt de l’Estat i tres vegades més que l’Eurozona. Però no només el turisme comporta notícies positives, sinó que Cardoso també va voler destacar la millora de la competitivitat del sector agroalimentaris amb la fi de la sequera i la millora de la productivitat en sectors com els serveis o el control de la inflació en l’entorn del 2%, per sota del creixement real dels salaris. També va incidir en l’evolució dels tipus d’interès. Segons els seus càlculs, les famílies catalanes amb hipoteques s’han pogut estalviar entre 1.000 i 1.200 euros en els dos últims anys, capital que han pogut dedicar a incrementar el seu consum.
Amb tot, també va alertar de possibles colls de botella, entre els quals va citar el cert esgotament en els pròxims mesos o anys, va dir, de l’aportació del turisme a l’economia i el seu creixement. Així mateix va al·ludir l’elevat endeutament del sector públic en un context actual de política fiscal expansiva.
Roberto Hernanz, pel seu costat, es va referir a l’evolució dels mercats i va fer una clara recomanació a estalviadors i inversors: el 2025 és un any en què cal diversificar. És un exercici en el qual, col·loquialment, va dir que ja cal que ens calcem i que hi haurà volatilitat, però alhora va voler destacar que és també un any amb increments de resultats empresarials i que hauria d’apuntalar les alces en la renda variable. Quant a la renda fixa, va dir que des del punt de vista estructural i de valor considera que el binomi de rendibilitat i risc afavoreix als actius de renda fixa amb la vista posada en el mitjà i llarg termini.
La directora de zona de BBVA a Lleida, Manoli Jiménez, va destacar davant de les desenes de persones assistents que el fòrum d’anàlisi i de debat de BBVA i el Grup SEGRE permet compartir informació actualitzada per prendre decisions financeres. Així, es va referir a la banca privada com un sector estratègic per a l’entitat financera.
La directora de SEGRE, Anna Sàez, pel seu costat, va voler posar de rellevància la importància de comptar amb informació rigorosa i contrastada en tots els àmbits, de les perspectives dels mercats a la política aranzelària de Donald Trump passant per la reducció de la jornada laboral en què treballa el Govern central.
BlackRock és una de les empreses de gestió d’actius més grans del món i un dels principals proveïdors de gestió d’inversions.
Dades, anàlisis i equip humà per triar inversió
Luis Rivillas, membre de l’equip de distribució i responsable de mercats privats per a BlackRock per a Iberia, va explicar les claus de l’anomenada inversió sistemàtica que porta a terme la companyia. D’una banda, es tracta de la recopilació de dades. Per exemple, va explicar que comparen dades sobre reserves d’hotels als EUA, la qual cosa els ofereix informació d’on es concentra la demanda més gran i es poden anticipar les necessitats de serveis. Però dins de la multitud de dades existents és clau saber analitzar-les amb les tecnologies disponibles, i en aquest sentit va posar de manifest que utilitzen la intel·ligència artificial des del 2007.
Però després de tot això, és fonamental l’equip humà que acaba prenent les decisions. Està format per un centenar de persones, la meitat del món de l’economia (economistes, financers....) i l’altra meitat del món de la tecnologia (enginyers, experts en tractaments de dades o antic personal de la Nasa, per exemple). Amb tot, Rivillas va destacar que el binomi en la presa de decisions està compost pel factor humà i la màquina.