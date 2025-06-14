TROBADA
El 92% de les empreses de Lleida preveu mantenir o incrementar beneficis
Més del 68% té entre els seus projectes crear ocupació en els pròxims sis mesos
L’optimisme guanya terreny entre les empreses lleidatanes, segons va posar ahir de manifest el tradicional baròmetre en el qual l’organització de la Trobada al Pirineu pregunta sobre diferents previsions. El 92% dels empresaris i directius que hi van participar preveuen mantenir o fins i tot millorar beneficis. Més del 68% crearà ocupació en sis mesos.
La segona i última jornada de la 36 Trobada al Pirineu va estar marcada pel baròmetre empresarial, que va donar dades especialment positives malgrat la complexa situació geopolítica o la guerra aranzelària empresa per Donald Trump. El 36,67% dels empresaris que hi van prendre part preveuen mantenir els beneficis, mentre que un 55,33 calculen que els podran incrementar. Només un 6% tem un descens i un 2% s’enquadra en el “no ho sé”. Tot això gràcies que el 85,71% de les companyies preveuen augmentar facturació, davant d’un 10,4% que donen per fet que registrarà un retrocés.
La demarcació de Lleida se situa en aquests moments en màxims d’afiliació a la Seguretat Social, una tendència que es podrà mantenir, si es té en compte que el 68,52% dels enquestats té entre les seues perspectives la creació d’ocupació en els propers sis mesos, davant d’un 22,22% que ho descarta. En aquest capítol el “no ho sé” és més elevat, i arriba al 9,26%. Finalment, l’afectació de l’increment dels aranzels nord-americans ha afectat negativament el 5,66% de la companyies, mentre que un 20,75% declaren que “no gaire” i el 73,58% apunten que “de moment no” s’han vist perjudicades.
El baròmetre es va emmarcar en la primera part de la jornada d’ahir, després de la taula titulada L’empresa davant del nou ordre mundial, en la qual l’economista Miquel Puig va instar a les elits catalanes i espanyoles a “canviar la manera de créixer econòmicament” davant la desafecció creixent de la població i per reduir el malestar de la majoria de la societat. La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i vicedegana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Àngels Fitó, va posar èmfasi en el fet que la intel·ligència artificial és una tecnologia que “desplaça tasques i no ocupacions”, malgrat que va cridar a treballar perquè el seu potencial sigui utilitzat degudament per millorar les habilitats dels usuaris i treballadors. Enric Brazís, director d’Endesa a Catalunya, va destacar la necessitat que les empreses tinguin plans de contingència per avançar-se a eventuals problemes.
Eva Granados afirma que “només amb més Europa serem algú”
La secretària d’Estat de Cooperació Internacional, Eva Granados, va fer una encesa defensa de la Unió Europea durant la clausura de la 36 Trobada al Pirineu. Va demanar que els governs europeus treballin per a una Europa unida i més forta perquè, va dir, “només amb Europa serem algú”.
En aquesta línia, va afirmar que la Unió ha de ser més ambiciosa i audaç i que són necessàries institucions més àgils en la presa de decisions, una cosa que va relacionar, de fet, amb la competitivitat europea. Va considerar que la Unió té deures per afrontar i va apuntar que “Europa ha de treballar per consolidar-se com a actor estratègic. I això significa pensar a llarg termini i actuar més, millor i més ràpid. Per a això, com van fer altres ponents, va plantejar la possibilitat de reformar la presa de decisions. En l’actualitat, l’obligada unanimitat en molts casos es converteix en un fre.
En matèria de seguretat, Granados va dir que Europa ha de ser responsable. Però com ha estat fent el Govern de Pedro Sánchez, va situar la seguretat més enllà de la defensa. En aquest punt va recordar que un dels grans riscos en els
últims temps va arribar d’un virus sorgit a Àsia, amb referència a la covid-19. Als riscos o crisis sanitàries, en va afegir d’altres, com la climàtica o la ciberseguretat sense oblidar-se de les fake news.
Tenint en compte els reptes comunitaris i la defensa de la unitat, va insistir que és necessari un pressupost “més ambiciós” per fer davant les qüestions que permetrien situar Europa com un actor geopolític de primer nivell.El president de la Trobada, Josep Serveto, per la seua part, va fer un balanç molt positiu d’aquesta 36 edició, que ha reunit 900 persones, que al llarg de dos jornades han pogut assistir a una vintena de ponències. Va destacar el variat perfil dels assistents, des de propietaris d’empreses a directius, passant per emprenedors i fins i tot els que va qualificar com a curiosos interessats pel món de l’economia. Tot això gràcies al “gran nivell” de ponents i taules, tant empresarials com d’economistes.