Presentada la segona edició de l’Emprèn Agro Cat, de Femac i Afrucat
Afrucat i la Femac (clúster de la maquinària i mitjans de producció agrícola) van presentar ahir la segona edició del programa d’acceleració, Emprèn Agro Cat, l’objectiu del qual és donar visibilitat i impulsar el talent i l’emprenedoria al sector agrari i alimentari català.
Emprèn Agro Cat cerca d’aquí al 15 de setembre una quinzena de projectes d’innovació al món agro per acompanyar-los, a través d’un programa de 100 hores de formació i 75 h de mentoria (5 per emprenedor), impulsar-los i donar-los a conèixer a plataformes innovadores perquè inverteixin en els seus negocis.
Quinze projectes de qualitat
Els directors de la Femac i d’Afrucat, Enric Pedrós i Manel Simon, van destacar l’èxit de la primera edició en la qual es van rebre 15 projectes de gran qualitat entre els quals alguns han estat escollits, a posteriori, en altres processos d’innovació.
Entre els projectes d’èxit de la passada edició van assistir a la presentació l’empresa Agrin’pulse, guardonada en el primer Emprèn Agro Cat i que ha estat seleccionada pel ministeri d’Agricultura, així com Agrodevices, seleccionada per CaixaBank com una de les 15 empreses emergents més capdavanteres de l’Estat en tecnologia agroalimentària.