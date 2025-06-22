AGRICULTURA
La caiguda de collita a Europa i Turquia eleva el preu de la fruita de pinyol fins a 1,20 €/kg
En origen en una campanya amb produccions de qualitat, però amb moltes finques colpejades per la pedra. Agroseguro inicia el pagament d’indemnitzacions als pagesos de Lleida amb gairebé 4 milions
La baixa collita de fruita de pinyol a tot Europa i Turquia s’està deixant notar al mercat. Primer van ser les dades de Mercabarna, les quals apuntaven a preus clarament per sobre dels de l’any passat. Ara, Mercolleida ha tret el primer tauler amb cotitzacions de la campanya que arriben fins als 1,20 euros el quilo en el cas de paraguaians i albercocs de calibre A (vegeu més informació a la pàgina 27). Aquesta xifra suposa un 20% més que en les mateixes dates de l’any passat. Els calibres més grans de préssec arriben a 1,15 euros, davant de l’euro del 2024. En la nectarina es passa dels 90 cèntims de l’arrancada de l’última campanya als 1,10 euros d’aquesta.
L’explicació d’aquestes cotitzacions s’ajusta a la llei de l’oferta i la demanda, amb una caiguda molt important de la producció a Turquia i a Grècia, però també a Itàlia i fins i tot a França, encara que els productors gals s’han deixat bona part del seu pes al sector amb les arrancades dels últims anys. La previsió oficial d’Afrucat i la conselleria d’Agricultura, situen en un 2% el retrocés de la producció lleidatana aquest any. Tanmateix, fonts del sector consideren que la caiguda real serà més important.
Amb aquests preus, les organitzacions agràries adverteixen que aquesta campanya hi haurà dos tipus d’explotacions amb resultats molt diferents. Aquelles que tinguin fruita “neta”, sense problemes derivats de la pedra, es trobaran un producte valorat. Però aquelles que han estat víctimes d’alguna de les nou tempestes que han descarregat aquesta primavera al pla de Lleida veuran disparar-se els seus costos i es trobaran amb liquidacions més baixes.
A més, cal tenir en compte l’evolució dels costos de producció a l’alça, per la qual cosa un increment de cotitzacions d’un 15 o un 20 per cent està lluny de reflectir-se en la mateixa mesura en els resultats de les explotacions.
En aquesta línia, el líder d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, apunta que la pujada de preus no compensarà l’augment dels costos laborals. “Per cada quatre persones que són a les finques collint la fruita, en paguem una cinquena que no tenim, que són els pagaments de la Seguretat Social i els impostos”, planteja de forma gràfica. A més, també s’han encarit els fitosanitaris i els fertilitzants, i la crisi al Pròxim Orient amb l’encreuament d’atacs entre Israel i l’Iran fa témer nous encariments.
En aquest context, Agroseguro ha iniciat aquest divendres el pagament avançat d’indemnitzacions als fruticultors de Lleida (3,9 milions d’euros) que van perdre la collita o van registrar danys gairebé totals després de les tempestes de pedra que es van produir a finals del mes d’abril, que van impactar, principalment, en explotacions de fruita de pinyol.
D’aquesta forma, “compleix el seu compromís d’oferir la millor qualitat de servei als seus assegurats, agilitzant els processos de taxació –en una única visita– i avançant en diverses setmanes el pagament de sinistres sense necessitat d’esperar al moment de la recol·lecció, permetent així que els agricultors puguin comptar amb l’import de la indemnització per afrontar les tasques (...) de cara a la campanya vinent”.