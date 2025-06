El BBVA decideix continuar amb l'opa sobre el Banc Sabadell malgrat les noves condicions fixades pel govern espanyol

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El BBVA ha decidit continuar amb l'opa sobre el Banc Sabadell malgrat les noves condicions fixades pel govern espanyol la setmana passada, entre elles, imposar que les dues entitats mantinguin la seva personalitat jurídica separada durant tres anys.

Segons ha apuntat l'entitat basca aquest dilluns en un comunicat, han avaluat les noves condicions i han decidit continuar en considerar que l'operació segueix generant valor pels accionistes. Tal com han afegit, el banc actualitzarà i publicarà tota la informació rellevant un cop obtingui l'aprovació del fulletó de l'oferta pública d'adquisició per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). "Aquesta aprovació es produirà, previsiblement, en les pròximes setmanes", avancen.

"El govern va autoritzar el passat 24 de juny la concentració econòmica de BBVA i Banc Sabadell, imposant la condició, addicional als compromisos assumits per BBVA davant la CNMC, que ambdues entitats mantinguin, durant un període de tres anys, la seva personalitat jurídica i patrimonis separats, així com autonomia en la gestió", indiquen des del banc que presideix Carlos Torres. "Després d'avaluar aquesta condició, BBVA ha decidit continuar endavant perquè l'operació crea valor per als accionistes de totes dues entitats, tot i que la condició retardarà la materialització d'una part de les sinergies estimades", agreguen.

Segons el banc basc, la petició del govern suposa una autorització que se suma "a les 27 obtingudes des que BBVA va anunciar l'operació fa gairebé catorze mesos". Tanmateix, destaquen que un cop s'iniciï el "període d'acceptació" seran els accionistes de Banc Sabadell els qui podran decidir si s'uneixen al que defineixen com el "projecte més atractiu de la banca europea". "Es tracta d'una oferta extraordinàriament atractiva per als accionistes de Sabadell, que tindran l'oportunitat d'incorporar-se a un banc amb un perfil de creixement i rendibilitat únics a Europa", ha remarcat Torres en un vídeo enviat a la premsa.

La decisió del BBVA -que ha rebut el suport complet del consell d'administració de l'entitat, reunit aquest dilluns- arriba després que el Banc Sabadell fes públic que li havien arribat ofertes per la seva filial britànica, TBS, i que el banc basc digués que una eventual venda d'aquesta marca podria fer-los desistir. Dimecres passat, el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va afirmar també que creia que les "probabilitats" que l'opa del BBVA tirés endavant s'havien "reduït" amb les condicions que ha imposat el govern espanyol.